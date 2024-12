HIV na Tribuna: Mês de conscientização da luta contra a AIDS é tema de peça teatral

No próximo dia 18 de dezembro, às 19h, no anfiteatro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas será palco de uma experiência teatral transformadora: o espetáculo “HIV NO TRIBUNAL”. Realizado pelo Instituto Cultural Barong, com o apoio da Gilead Sciences, a peça aborda, de forma criativa e impactante questões fundamentais relacionadas ao HIV/AIDS, como estigma, preconceito, direitos humanos e saúde pública.

A peça gira em torno de Bráulio e Eva, um casal cuja relação é marcada pela sorologia desconhecida e suas implicações. Dois anos após o término do relacionamento, Eva descobre que vive com HIV e acusa Bráulio de transmissão intencional do vírus.

O público assume o papel de júri, enquanto ativistas e profissionais de saúde participam como testemunhas, promovendo uma imersão profunda nas questões levantadas pela peça. Um enredo repleto de reviravoltas, reflexões e toques de humor.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, serão exibidas inserções audiovisuais com a participação de renomados profissionais desaúde, que compartilharão informações esclarecedoras sobre o HIV.

A a peça tem autoria em uma criação coletiva de Tadeu di Pietro, Marta Mc Britton, Fabiana Mesquita, João Geraldo Netto e Tarcísio Andrade Santana.

Sob a direção de Tadeu Di Pietro, o elenco conta com atuações emocionantes e dinâmicas de:

● Tadeu Di Pietro

● Ana Guasque

● Daniel Prata

● Lilian Marchetti

E com participações especiais de:

● Cristina Abbate, coordenadora da Coordenadoria de IAT/Aids da

Cidade de São Paulo

● Dr. Fábio Mesquita, médico, doutor em Saúde Pública e ativista

de Direitos Humanos

● João Geraldo Netto, Youtuber e Ativista

● Norma Nacsa , Atriz

● Welton Gabriel – Ativista

● Dr. Mateus Ettori Cardoso – médico infectologista CRT/AIDS

Serviço:

Espetáculo: “HIV NO TRIBUNAL”

Data: 18 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Anfiteatro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 165 – São Paulo/SP

Entrada gratuita