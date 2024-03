Histórias de empreendedoras de sucesso ganham exposição no Grand Plaza

A recém-inaugurada loja colaborativa no Grand Plaza traz consigo histórias de mulheres que vão além do varejo convencional. O projeto faz parte do programa “Junto&Misturado“, desenvolvido pelo Instituto Syn em parceria com o Sebrae e o Instituto Ecoar que se uniram em uma iniciativa socioeconômica com a premissa de valorizar empreendedoras a expandirem seus negócios com um espaço gratuito cedido pelo shopping para expor e vender seus produtos artesanais.

O projeto, que ganhou vida no mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, também contempla uma exposição com totens fotográficos apresentando as histórias de três dessas empreendedoras artesãs que alavancaram seus negócios por meio do programa. Quem passar pela exposição até o dia 31 de março, pode conhecer a trajetória de sucesso de Cleide Gueiros, Tati Spazziano e Jessyca Leoni que inspiram força e coragem em suas carreiras.

“Contribuir para que as empreendedoras possam evoluir em seus negócios é um dos grandes pilares do Grand Plaza e dar voz a essas mulheres por meio de uma exposição que retrata a inclusão no mercado empreendedor é um marco importante para nós”, explica Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Empreendedoras de sucesso

Cleide Gueiros, criadora da marca de produtos de bem-estar artesanais, Santa Amazônia, iniciou seu negócio no e-commerce e ganhou como prêmio uma loja colaborativa, após ganhar destaque no curso da Aliança Empreendedora oferecido pelo Instituto Syn.

“O projeto foi um divisor de águas para mim. Isso porque, além de me capitalizar, pude testar os meus produtos e entender quais eram os mais aceitos pelo público. Com isso, pude escolher quais aromas registrar, pois é muito caro fazer cada registro”, declara.

Em 2016, a empreendedora teve sua primeira experiência de exportação com o envio de 500 sabões para a Nova Zelândia, encomendados por estrangeiros que testaram seus produtos em uma vinda ao Brasil. Para dar mais esse passo, a empresária participou da Feira do Empreendedor com o apoio do Sebrae e do Instituto SYN, para abrir seus horizontes e negociações com potenciais clientes estrangeiros. Atualmente, Cleide se prepara para continuar exportando seus produtos e ampliar ainda mais seu negócio.

Tati Spazziano recebeu um comunicado do Sebrae relatando sobre o projeto da Loja Colaborativa e decidiu se candidatar. Conforme o tempo foi passando, a venda de roupas para bebês que ela confeccionava começou a perder a atratividade e apostou na Mix Presentes Artesanais com produtos femininos como, necessaires, capas para celular, colares e afins. Afinal, parar de empreender não era uma possibilidade para ela.

Atualmente, o negócio de Tati conta com várias parceiras em vendas no local. “Esse projeto me ensinou muito! Me mostrou como que se faz uma loja colaborativa, como é que se trabalha. A gente tá com uma loja bem legal! O nosso projeto é continuar e ter uma loja aqui – uma loja que seja nossa mesmo”, ressalta a empreendedora.

Jessyca Leoni, criadora da AlmaZzen, é hoje uma referência na comunidade de artesãos de terrários. Em 2022, a convite do Sebrae no ABC, passou pela seleção do Instituto Ecoar e do shopping Grand Plaza para fazer parte do projeto Junto&Misturado.

“Este projeto foi um divisor de águas no caminho de todas que participaram, pois aprendemos a força da colaboração mútua, tivemos acesso à estrutura de um shopping e formamos um ambiente mágico de trocas e aprendizagem”, ressalta.

Após o término de seu período de participação no projeto, aproveitou todas as oportunidades que foram surgindo e hoje precisa aumentar sua linha de produção para atender a demanda e reposições de seus produtos. A AlmaZzen está presente com peças em consignação em 12 pontos de venda espalhados pela grande São Paulo.

Sobre o Grand Plaza

Inaugurado em 1997, o Grand Plaza é o principal centro de experiência e compras do ABC Paulista. Localizado em Santo André, o empreendimento conta com uma área ampla de 72 mil metros quadrados e mais de 300 opções de lojas, serviços e soluções dos mais variados segmentos, incluindo gastronomia, lazer, tecnologia, moda e esportes. Com o conceito de ser um ambiente voltado para a família, o espaço oferece entretenimento e lazer voltados para cerca de 1,4 milhões de visitantes que transitam no local mensalmente em busca de experiências únicas e momentos especiais. O Grand Plaza é administrado pela SYN, uma das principais empresas de aquisição, locação, venda e operação de imóveis comerciais do Brasil. Também fazem parte da rede administrada os shoppings Tietê Plaza, Cidade São Paulo, Shopping D, Shopping Cerrado e Shopping Metropolitano Barra.