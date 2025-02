Hipertensão de Sidney Magal: condição crônica sem cura, mas controlável

Recentemente, Sidney Magal enfrentou um desafio de saúde que o levou a buscar tratamento após um incidente preocupante. Em maio de 2023, o cantor foi hospitalizado no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, após sentir-se mal durante uma apresentação em São José dos Campos. O diagnóstico revelou hipertensão arterial, uma condição médica que requer atenção especial e está se tornando cada vez mais comum entre a população.

O Que é Hipertensão Arterial?

A Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, concedeu uma entrevista à revista Caras, na qual explicou que a hipertensão arterial é uma condição crônica que não possui cura, mas pode ser gerenciada através de alterações no estilo de vida. Segundo ela, a hipertensão é caracterizada por valores de pressão arterial sistólica superiores ou iguais a 130 mmHg e/ou pressão diastólica iguais ou superiores a 80 mmHg, conforme medições realizadas em ambiente clínico.

A especialista destaca que diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da hipertensão, incluindo predisposições genéticas, condições ambientais e hábitos comportamentais. O consumo excessivo de sal, a falta de atividade física, a obesidade, o estresse elevado e o uso excessivo de álcool são alguns dos principais agentes que podem agravar a condição.

Como Controlar a Hipertensão?

Embora não exista uma cura definitiva para a hipertensão arterial, Dra. Cibele afirma que é possível controlar os níveis de pressão arterial através de modificações no estilo de vida e, quando necessário, com o uso de medicamentos. Para os indivíduos diagnosticados com essa condição, como é o caso de Sidney Magal, recomenda-se uma dieta balanceada com restrição ao sal, prática regular de exercícios físicos e manutenção de um peso saudável.

A médica enfatiza que controlar os fatores de risco associados à hipertensão pode resultar em uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes. Portanto, mesmo diante da complexidade dessa condição crônica, é viável promover um tratamento eficaz por meio da conscientização e adoção de hábitos saudáveis.