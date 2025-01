Hip Hop, Samba Rock, ensaios abertos e muito mais no Vale do Anhangabaú

De 27 de janeiro a 2 de fevereiro, o Novo Anhangabaú oferece uma programação diversificada e gratuita para todas as idades. Em pleno centro histórico da capital paulista, o espaço promove aulas de dança, ensaios abertos e vivências musicais, criando um ambiente único de integração social e fortalecimento da cultura popular. Entre as atividades fixas, estão aulas de caratê, patins e a animada Batalha do Point, que continuam movimentando o Vale ao longo do mês.

Na terça-feira (28), das 18 às 20h, o Hip Hop, um dos estilos mais dinâmicos das Danças Urbanas, toma conta do Vale do Anhangabaú com aulas gratuitas que exploram a força e a originalidade dos movimentos. Ministrada pelo dançarino e coreógrafo Gilberto Borges, a atividade incentiva a socialização e o desenvolvimento das noções rítmicas, coordenação motora e expressão artística. A experiência é aberta a todos, desde iniciantes até apaixonados pelo gênero, que buscam mergulhar na cultura do Hip Hop.

Na quinta-feira (30), das 19h às 22h, com uma percussão vibrante e inspirada em nações tradicionais de maracatu, o Bloco de Pedra apresenta um ensaio aberto que mistura dança e música em um espetáculo cultural. O grupo, formado por percussionistas e dançarinos, utiliza alfaias, agbês e gonguês para evocar o espírito do maracatu, enquanto a dança celebra figuras tradicionais como baianas e reis. Uma oportunidade única para conhecer e se conectar com essa rica manifestação da cultura popular brasileira.

Iniciando o final de semana, na sexta-feira (31), das 19h às 23h, o Samba Rock, um dos estilos de dança de salão mais genuinamente paulistanos, ganha destaque no Anhangabaú com o Groove 011. A aula e festa promovem um encontro cheio de ritmo e descontração, convidando os participantes a se divertirem e celebrarem a diversidade por meio da dança. É uma oportunidade imperdível para aprender passos, se envolver com a cultura e vivenciar a energia contagiante desse gênero único.

No sábado (01), das 18h às 22h, uma verdadeira celebração das danças urbanas, o Open Cypher Jam reúne dançarinos de diferentes origens em um espaço de improvisação e troca cultural. Com rodas de dança, performances interativas e muita energia, o evento promove um ambiente colaborativo que valoriza a criatividade e a diversidade. Ideal para quem quer explorar novos estilos, compartilhar experiências e se conectar com a vibrante comunidade de dança da cidade.

O Novo Anhangabaú segue como um espaço pulsante de arte e lazer, reforçando seu compromisso com o acesso gratuito a atividades culturais e esportivas.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Caratê (segunda, das 19h às 20h), Afoxé Omode Obá (terça, das 19h às 22h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 20h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), É Noite de Samba Rock (sexta, das 19h às 23h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 16h), Aula de Patins (domingo, das 14h às 16h).

Sesc Verão 2025 | Até 23/02

Sob o tema “No Centro, da Praia!”, o projeto transforma o Vale em um verdadeiro litoral urbano, com uma quadra de areia sob o Viaduto do Chá para práticas como vôlei de praia, beach tennis e frescobol. Durante a semana comemorativa do aniversário de São Paulo, o Sesc Verão também oferecerá atividades especiais que celebram a data, com recreação livre, orientada e ritmos de verão.

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Gratuito