Hino de Israel é vaiado em partida contra o Mali nas Olimpíadas

O hino de Israel foi vaiado durante sua execução na partida de estreia contra o Mali, pelo torneio masculino de futebol das Olimpíadas, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, nesta quarta-feira (24).

Além da vaia, outros protestos foram registrados nas arquibancadas.

Um grupo de torcedores vestia camisetas com letras, que juntas formavam o grito de ordem “Free Palestine”, símbolo das manifestações pró-Palestina.

Bandeiras palestinas também foram avistadas no estádio.

Segundo o Independent, mais de mil policiais foram mobilizados para a partida, incluindo um grupo antiterrorista.

Em uma recepção para jornalistas internacionais no Palácio do Eliseu, nesta segunda-feira (22), Thomas Bach, presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), disse que Paris recebe atletas refugiados e de países em conflito para enviar um sinal eloquente para um mundo em guerras.

“Eles vêm juntos, em paz. Isso é uma coisa que só o esporte consegue fazer”, afirmou o dirigente.

No mesmo evento, quando indagado sobre o pedido de boicote à delegação de Israel, que segundo críticos deveria ser tratada como as de Rússia e Belarus, Macron afirmou que Paris receberia a todos. “Sejam de Israel, da Palestina, de onde forem.”