HGC atinge metas e recebe reconhecimento da Fundação do ABC

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, visitou nesta semana o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) para reafirmar o compromisso com a unidade de saúde, que recentemente atingiu todas as metas pactuadas com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em um encontro com cerca de 20 lideranças do hospital, o dirigente destacou a importância de manter um diálogo aberto e contínuo com as equipes, ressaltando que a FUABC está à disposição para apoiar o HGC em sua missão de oferecer assistência de qualidade e resolutiva, com práticas modernas e atenção humanizada.

Durante a visita, o presidente ressaltou que, desde a chegada da Fundação do ABC ao HGC, em dezembro do ano passado, houve uma mudança significativa na cultura de gestão da unidade, baseada no respeito às pessoas e aos processos já estabelecidos. “Viemos para reafirmar nosso compromisso com o Hospital. É essa a única razão, e a maior razão, de estarmos aqui. A nossa recomendação, desde o primeiro momento em que chegamos, foi a de um profundo respeito às pessoas que aqui estão”, afirmou. “Buscamos um encontro de identidade entre os valores do Hospital, os valores da Fundação e aquilo que o Governo do Estado espera que nós executemos na Saúde Pública. Então, essa literal equação que tem que acontecer, e a parte primordial são as pessoas, todos aqueles que entregam um pedacinho de si nesse equipamento, que têm uma história nesse hospital e que contribuem sobremaneira para oferecer a melhor assistência à população”.

Dr. Luiz Mário enfatizou que o grande valor da Fundação do ABC está em seus quase 29 mil colaboradores e que o reconhecimento dessas pessoas é fundamental para a execução adequada da saúde pública. “Se não valorizarmos nossas equipes, obviamente não conseguiremos executar adequadamente nossa missão, porque a saúde pública está centralizada nos médicos, nos enfermeiros, na assistência em geral, nas pessoas. Vocês são o grande ativo da FUABC”, completou.

A diretora-geral do HGC, Kely Schettini, que assumiu a gestão da unidade em junho, também falou durante o encontro realizado no dia 28/08, destacando melhorias implementadas nos últimos meses em diversas áreas, como assistenciais, de Nutrição e Recursos Humanos, além de mudanças positivas nos fluxos internos. “Ainda estamos no início de um trabalho, mas já é possível verificar muita evolução e engajamento das equipes nesse processo. Todos estão buscando a melhoria contínua do hospital e isso tem nos impulsionado. Parabenizo todos os nossos colaboradores pela dedicação e compromisso com a instituição, que nos levaram a atingir todas as metas da Secretaria de Saúde do Estado. É a certeza de que estamos no caminho certo,” afirmou.

O presidente encerrou sua participação no evento destacando que a Fundação do ABC está comprometida com a transparência e a busca contínua por melhorias na gestão do HGC. Ele reiterou a importância do trabalho conjunto e o apoio à gestão do Hospital. “A Kely tem um desafio enorme e todo nosso apoio para realizar um grande trabalho junto com vocês neste hospital. Ela é uma pessoa capacitada, muito bem-informada, direcionada e apoiada pela nossa estrutura, para que faça este equipamento avançar de maneira extremamente positiva”, garantiu Dr. Luiz Mário, que deixou uma mensagem final: “Uma coisa que eu gostaria de deixar selada com vocês é o nosso compromisso com a boa-fé, com a dignidade e com a transparência. Estamos sempre buscando acertar. Essas são os valores que estão no DNA da Fundação do ABC”.

REFERÊNCIA

A Fundação do ABC assumiu em 1º de dezembro de 2023 a gestão assistencial e administrativa do Hospital Geral de Carapicuíba Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho, na região Metropolitana de São Paulo. Inaugurado em 1998, o HGC é uma unidade hospitalar vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, referência para sete municípios da Rota dos Bandeirantes: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba. Trata-se de unidade de média e alta complexidade com 241 leitos, sendo 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 13 leitos de UTI Neonatal, 6 de UTI Pediátrica e 202 de Enfermaria. Conta com pronto-socorro referenciado, Maternidade de Alto Risco, Serviço de Hemodiálise e Ambulatório de Especialidades Médicas. O atendimento é 100% dedicado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).