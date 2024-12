Heróis Paulistanos: Servidores receberão medalha por resgates no Rio Grande do Sul

Em uma importante iniciativa de reconhecimento, equipes de ajuda humanitária resgataram mais de 250 indivíduos e 100 animais, incluindo cães, gatos, aves e um coelho, durante suas missões no Rio Grande do Sul. Este esforço ocorreu em resposta às severas chuvas que atingiram a região sul do Brasil em 2024.

Nesta quarta-feira (18), 200 servidores municipais das áreas da Saúde, Segurança e Proteção Animal receberão a Medalha Herói Paulistano das mãos do prefeito Ricardo Nunes. Esta honraria foi estabelecida pela Lei nº 18.155, sancionada em 12 de julho de 2024, e visa reconhecer a bravura demonstrada pelos profissionais durante os desastres naturais que afetaram o Litoral Norte de São Paulo em fevereiro e o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

A cerimônia ocorrerá no vão-livre da Praça das Artes, onde serão homenageados integrantes da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil Ambiental, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

O prefeito Nunes destacou a atuação das equipes de socorro enviadas pela Prefeitura ao Rio Grande do Sul desde o dia 6 de maio, que não apenas realizaram resgates massivos, mas também montaram um hospital veterinário de campanha na cidade de Canoas. Este hospital foi fundamental para a realização de procedimentos cirúrgicos e exames em animais resgatados.

A Prefeitura enviou ainda diversas equipes especializadas, ambulâncias anfíbias e viaturas equipadas para enfrentar as adversidades do terreno afetado. Drones e motos aquáticas foram utilizados para garantir um alcance mais amplo nas operações de resgate e assistência à população local.

O prefeito lembrou que as ações humanitárias começaram com o envio de equipes da Secretaria Municipal de Segurança Urbana em fevereiro de 2023 para auxiliar no Litoral Norte paulista durante uma tragédia semelhante.

Fábio Lepique, coordenador das operações no Rio Grande do Sul e secretário executivo do Gabinete do prefeito, elogiou os esforços dos servidores: “Esta homenagem é justa. Vi um alto nível de profissionalismo e um amor incansável ao próximo entre esses agentes. Eles são motivo de orgulho para todos nós”.

A medalha “Herói Paulistano” apresenta uma coroa de louros, símbolo tradicionalmente associado à vitória, utilizada tanto na Grécia antiga quanto por generais romanos. A cruz que acompanha o design é inspirada na bandeira da cidade e representa virtudes enunciadas no Sermão da Montanha, conforme descrito na Bíblia Sagrada em Mateus 5:3-12.

Essas virtudes incluem amor à justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz e perseverança diante da perseguição por causa da justiça.