Hermeto Pascoal cancela shows por problema de saúde

Hermeto Pascoal precisou cancelar dois shows que faria neste fim de semana por problemas de saúde. A informação foi divulgada pelas casas Blue Note, em São Paulo, e Circo Voador, no Rio de Janeiro, onde aconteceriam uma apresentação com o grupo Nave Mãe e uma participação no festival Medio y Medio, respectivamente.

Marcada para este sábado (10), a performance na capital paulista seguiu com o Nave Mãe, mas sem o multi-instrumentista, devido a “problemas pessoais”.

As entradas, caso usadas, dão direito a 50% de desconto no próximo show de Hermeto no Blue Note, no dia 5 de outubro. Aqueles que não compareceram neste sábado poderão pedir reembolso ou usar a entrada em outubro.

A equipe do Circo Voador foi quem, horas depois, falou em problemas de saúde. “Hermeto Pascoal teve um pequeno problema de saúde ao longo da semana e, por ordens médicas, não poderá se apresentar no festival Medio y Medio BR”, escreveu nas redes sociais.

O evento segue, neste domingo (11), com a Nave Mãe e com apresentações de Geraldo Azevedo e Hugo Fattoruso. O grupo do multi-instrumentista recebe ainda Carlos Malta e Gabriel Grossi, e vai “celebrar a obra de Hermeto Pascoal e emanar energias positivas para nosso amado bruxo”. Também é possível solicitar reembolso.

Detalhes sobre os problemas de saúde que afastaram Hermeto dos palcos nesta semana não foram divulgados. A próxima apresentação do músico de 88 anos deve ocorrer no dia 14 de setembro, no festival Rock in Rio.