Herbalife patrocina Circuito Beach Tennis em São Paulo

A Herbalife, marca nº 1 no mundo em controle de peso e bem-estar*, patrocina a 12ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, que acontece de 19 a 21 de julho, na The Sand Arena, em Granja Viana (SP), que possui 10 quadras.

O Circuito terá a participação de cerca de 700 atletas, sendo que o valor total da premiação para os atletas profissionais é de R$ 20.000,00.

O destaque feminino desta etapa é a dupla formada por Cindy Dias com Natalia Font e Juliana Carvalho com a portuguesa Marta Magalhães. Já a categoria masculina contará com as presenças da dupla composta pelo espanhol bicampeão mundial Antoni Ramos e campeão Mundial pelo Brasil e campeão Pan-Americano, Allan Oliveira.

Para a 12ª etapa Circuito Beach Tennis, a Herbalife contará com espaço para degustação de produtos, como o LIFTOFF® (bebida energética no sabor amora), as Barrinhas de Proteína e o suplemento hidroeletrolítico, CR7 Drive, além de realizar sorteios de brindes e interação entre os distribuidores independentes e clientes.

Patrocínio no Beach Tennis

A estratégia de patrocínio dos campeonatos de beach tennis reforça os investimentos da Herbalife em se tornar a companhia e a comunidade líder mundial em saúde e bem-estar, com um portfólio de produtos de altíssima qualidade, ideal para as pessoas que buscam um estilo de vida saudável e ativo, e inclusive para aqueles que praticam esporte e se preocupam com performance.

“Com essa iniciativa reconhecemos o potencial do beach tennis como um esporte em ascensão no país e que promove um estilo de vida ativo, alinhando-se perfeitamente com a missão da Herbalife. E reforçamos o nosso compromisso em apoiar atividades que incentivam uma vida saudável e equilibrada”, coloca Jordan Rizetto, Vice-Presidente de Marketing para as Américas Central e do Sul.

A Herbalife também é copatrocinadora de etapa mundial World Tour Sand Series.

*Euromonitor International Limited, Consumer Health ed. 2024, definições de controle de peso e bem-estar; participação de mercado global em valor de venda ao consumidor em 2023.

Agenda/Serviço:

The Sand Arena – Granja Viana

Data: 19 a 21 de julho

Horários:

19 de julho – das 10h às 22h

20 de julho – das 8h às 21h

21 de julho – das 8h às 19h

Local: R. Dom Joaquim, 1148 – Granja Viana, Cotia – SP, 06709-020

Entrada gratuita por ordem de chegada