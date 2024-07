Henry & Klauss recebem homenagem no Museu da República, nesta terça-feira (30)

Henry & Klauss, os maiores ilusionistas da América Latina, serão homenageados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, nesta terça-feira, às 15h, no Museu da República.

Durante a cerimônia, a dupla receberá placa comemorativa pelo impressionante feito de terem vendido 12 mil ingressos, em cinco apresentações, durante rápida temporada, nos dias 10, 11 e 12 de maio, batendo recorde de público do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Esta condecoração destaca o impacto significativo que eles tem no cenário artístico e cultural na capital federal e em todo o Brasil. Durante a turnê do elogiado e impressionante espetáculo “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”, eles seguem conquistando prêmios nacionais e internacionais.

Recentemente, Henry & Klauss também receberam diploma de Honra ao Mérito, em cerimônia especial na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em reconhecimento pela venda de mais de 9 mil pessoas em sete sessões consecutivas, um recorde histórico no Palácio das Artes.

As homenagens consecutivas nas duas importantes capitais brasileiras ressaltam o sucesso e a popularidade dos ilusionistas, que continuam a encantar o público com suas performances inovadoras e cativantes.

Henry & Klauss expressaram sua gratidão por essas honrarias, reafirmando seu compromisso em levar a mágica e a ilusão a um número cada vez maior de espectadores. “Estamos extremamente honrados e agradecidos por esse reconhecimento. Cada espetáculo é um esforço conjunto para proporcionar momentos inesquecíveis ao nosso público e essas placas representam o reconhecimento ao nosso trabalho e ao apoio e carinho dos nosso público”.

Com uma trajetória marcada por apresentações aclamadas e ingressos esgotados, Henry & Klauss progridem ao estabelecer novos padrões na arte da ilusão. A dupla está atualmente em turnê por diversas cidades do Brasil, prometendo trazer ainda mais magia e encantamento aos palcos.

Ambos com 32 anos, começaram em 2009 oferecendo projetos corporativos e, há cerca de seis anos, passaram a realizar shows de ilusionismo no Brasil e em outros países. Aos 26 anos, conquistaram o seu primeiro R$1 milhão, chegando a R$30 milhões de faturamento em 2023.

Além disso, entraram mais uma vez para a história ao quebrar o recorde mundial de “O menor tempo de escape de camisa de força e de caixa com um veículo em alta velocidade”, durante participação no programa de TV “Lo Show dei Record”, em Monza, na Itália. O feito foi alcançado com um tempo impressionante de 38 segundos e 70 milésimos, garantindo-lhes um lugar de destaque no Guinness World Records™.

Henry & Klauss continuam a desafiar as fronteiras do impossível, levando a magia e o encanto do ilusionismo a públicos de todas as idades e culturas. Com cada apresentação, eles continuam a surpreender e inspirar, deixando um legado duradouro no mundo do entretenimento.