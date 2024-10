Henry & Klauss protagonizam o maior show da história do ilusionismo na América Latina

Após 15 anos de intensa dedicação e trabalho, acumulando prêmios internacionais e dois recordes no Guinness World Records™, Henry & Klauss surpreendem mais uma vez com uma nova conquista em suas carreiras. Os brasileiros acabaram de protagonizar o maior espetáculo já registrado na história do ilusionismo na América Latina.

A dupla apresentou o espetáculo “Mestres da Mágica”, inspirado na aclamada tour “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”, diante de aproximadamente 8 mil pessoas, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Gravado para um especial que será lançado em breve no Disney+, “Mestres da Mágica” impactou o público presente e também levará a magia a milhões de assinantes, que terão a oportunidade única de testemunhar uma superprodução de som, luz e efeitos visuais de altíssimo nível.

A apresentação, com o apoio do Ministério da Cultura e do PRONAC – Programa Nacional de Apoio à Cultura, proporcionou ao público uma experiência verdadeiramente imersiva e inesquecível.

Utilizando tecnologia de ponta e muita interatividade, Henry & Klauss encantaram a plateia com números mágicos, que desafiaram as leis da realidade, incluindo levitação, teletransporte e escapismo.

“Estamos emocionados em levar a mágica a um novo nível e criar momentos que permanecerão na memória de todos. Este espetáculo é uma celebração da arte do ilusionismo e do poder da imaginação. Este é um marco muito importante para nós e o entretenimento brasileiro”, afirmaram os artistas.

Henry & Klauss são reconhecidos mundialmente por suas técnicas inovadoras e habilidades que desafiam o impossível. Já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas. Além disso, são os primeiros brasileiros a receber o prestigiado prêmio Les Mandrake D’or, em Paris, conhecido como o Oscar da Mágica.

A colaboração com o Disney+ marca mais um capítulo brilhante na trajetória dos ilusionistas, que já encantaram plateias no America’s Got Talent, no icônico Dolby Theatre, palco da cerimônia do Oscar® (assista aqui).

“Mestres da Mágica” é mais do que um espetáculo, é uma verdadeira viagem sensorial, que desafia a percepção e redefine os limites do entretenimento. Com emoção, interação e tecnologia de ponta, Henry & Klauss provam que o impossível é apenas uma ilusão.

Com participações em programas de televisão de renome como Fantástico (confira aqui) e Domingão com Huck (assista aqui), Henry & Klauss transcendem fronteiras e tornaram-se verdadeiras estrelas globais do ilusionismo. A dupla também ganhou espaço no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood, nos EUA. O local é reconhecido por seu público altamente selecionado e por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Com uma trajetória marcada por apresentações aclamadas e ingressos esgotados, eles seguem estabelecendo novos padrões na arte da ilusão, desafiando as fronteiras do impossível e levando o encanto do ilusionismo a públicos de todas as idades e culturas.

Hoje, Henry & Klauss integram o cast da Opus Entretenimento, empresa responsável pelo agenciamento artístico de importantes nomes do entretenimento brasileiro e responsável pela realização de grandes shows e turnês nacionais e internacionais.