Henry & Klauss levam o ilusionismo ao extremo na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro

Prepare-se para uma noite inesquecível ao lado dos maiores ilusionistas da América Latina! Com mais de 15 anos de carreira e uma habilidade única e inigualável de desafiar o impossível, Henry & Klauss são parte da história do ilusionismo mundial, colecionando prêmios e recordes por todo o mundo, e grandes públicos por onde passam.

Detentores de dois recordes no Guinness World Records e do renomado prêmio “Les Mandrakes D’or”, na França, a dupla quebra recordes e também redefine o que significa ser um ilusionista no século XXI.

Agora, os artistas estão prontos para escrever um novo capítulo no universo do entretenimento global ao protagonizarem o que será considerado o maior show de ilusionismo do Brasil e do continente latino-americano.

Henry & Klauss apresentarão, no dia 26 de outubro, na Farmasi Arena, espaço multiuso de padrão mundial localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma superprodução do elogiado espetáculo “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”.

Esta performance na capital carioca se destacará por toda a sua grandiosidade, sinergia e impressionante composição de imagens, som, luz e efeitos especiais. Este evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e PRONAC – Programa Nacional de Apoio à Cultura.

“Nosso objetivo é transportar o público para um mundo onde o impossível se torna realidade. Queremos que cada pessoa na plateia se entregue à magia e à emoção, vivenciando algo verdadeiramente único e inesquecível”, dizem Henry & Klauss.

No espetáculo “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”, o público será imerso em uma experiência sensorial completa, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia avançada e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.

Os ingressos custam a partir de R$40,00 e já estão à venda pelo site ticket360.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

“Referências do ilusionismo no mundo inteiro”, segundo o apresentador Luciano Huck, estes jovens mágicos, nascidos em Belo Horizonte, combinam maestria técnica com uma capacidade única de envolver o público.

Com participações em programas de televisão de renome mundial como Fantástico (Confira aqui), Domingão com Huck (assista aqui) e impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America’s Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos e um dos mais prestigiados atualmente em todo o mundo, em pleno Dolby Theatre, palco onde é realizada a cerimônia do Oscar (assista aqui), Henry & Klauss transcendem fronteiras e tornaram-se verdadeiras estrelas globais do ilusionismo.

A dupla também ganhou espaço no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood, nos EUA. O local é reconhecido por seu público altamente selecionado e por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Hoje, Henry & Klauss são um dos principais artistas, que integram o seleto cast da Opus Entretenimento, empresa responsável pelo agenciamento artístico de importantes nomes do entretenimento brasileiro e responsável pela realização de grandes shows e turnês nacionais e internacionais.

Serviço Rio de Janeiro

“Illusion Show – Uma Jornada Mágica” com Henry & Klauss

Data: 26 de outubro de 2024

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Horários: Abertura: 18h30 – Início: 20h

Valores: a partir de R$40,00 + taxas

Classificação etária: Livre

Setores:

Cadeira Platinum: a partir de R$95,00 + Taxas

Arquibancada Nível 1: a partir de R$70,00 + Taxas

Arquibancada Nível 3: a partir de R$40,00 + Taxas

Camarote: a partir de R$125,00 + Taxas

Vendas on-line: https://www.ticket360.com.br/evento/28055/ingressos-para-henry-e-klauss-illusion-show-uma-jornada-magica

