Henry Freitas reúne mais de 100 mil pessoas em Festival de Alagoas

No último final de semana, dia 20, o cantor Henry Freitas subiu ao palco do festival Verão Massayó, em Alagoas e levantou uma multidão com o seu show. O evento recebeu mais de 100 mil pessoas. Para a alegria dos fãs, o cantor desceu do palco e se uniu ao público na pista. Para esse próxima final de semana tem mais: Henry, que está cada vez mais em evidência no cenário musical, se prepara para realizar seis shows em quatro dias! É uma maratona de entretenimento e muita música!

Sobre Henry Freitas

Aos 26 anos, Henry Freitas é reconhecido como um artista completo, que não apenas canta, mas também entrega um show diferenciado para o público. Apaixonado por música, ele foi criado no interior da Paraíba e integrou diversas bandas daquela região. Em 2017, ao lançar um álbum que leva o seu nome, sua carreira se consolidou, quando já estava em Natal.

Entre seus principais sucessos, estão os hits Me Bloqueia, Fii de Rapariga, Eu Nem Lembro, Mantenha Distância e Me Evita Mais, que chegou a entrar para o Top 50 do Spotify Brasil. Somente nesta plataforma, ele já atingiu a marca de 4 milhões de ouvintes. No YouTube, seu canal conta com 226 mil inscritos.