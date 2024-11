Henry Freitas, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar levam o melhor do forró ao Espaço Hall no Rio nesta sexta

Os amantes do forró têm um encontro marcado nesta sexta-feira (29) no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o projeto especial “Terapia À Vontade” reúne no palco o fenômeno Henry Freitas, com seu sucesso “Tudo Vira Terapia”, e o trio consagrado Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada, com o aclamado projeto “À Vontade”.

A turnê “À Vontade” tem sido um sucesso absoluto, movimentando milhares de fãs em centenas de cidades pelo país. O álbum ao vivo, que também leva o nome da turnê, já está disponível nas plataformas digitais, trazendo regravações inéditas e grandes sucessos do forró, com 27 faixas. O repertório da noite irá incluir hits dos três artistas que são potências do gênero, como “Decida” e “Espumas Ao Vento”.

Já Henry Freitas, com seus mais recentes projetos “Tudo Vira Terapia” e “Toca Que Eu Quero Ouvir”, conquistou o público com hits como “Barulho do Prazer”, “Como é Que Eu Digo Não” e “Imã de Problema”. Um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, Henry já possui uma trajetória de destaque na música brasileira. Com 27 anos, o artista cumpre média de 28 shows ao mês e é nome garantido nos principais eventos do país.

Com o forró em alta no cenário musical, o evento é uma oportunidade imperdível para os fãs do gênero. A noite promete ser uma verdadeira celebração ao forró, unindo o melhor dos dois mundos – a energia contagiante de Henry e o carisma singular do trio – no maior palco da América Latina.

Serviço – Terapia À Vontade no RJ

Data: Sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Local: Espaço Hall (Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ)

Abertura da casa: 21h

Ingressos: On-line no site da Uhuu (https://uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/terapia-a-vontade-13762)

Classificação: 18 anos.