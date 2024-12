Henry Freitas lança “Terapia de Verão 2.0” com repertório 1000% da Terapia

Nesta quinta-feira (19), Henry Freitas deu início à temporada mais quente do ano com o lançamento da “Terapia de Verão 2.0”, disponível exclusivamente na plataforma Sua Música. Conhecido por misturar ritmos e entregar performances vibrantes, o cantor promete embalar o verão dos fãs com 22 faixas enérgicas, sendo oito músicas autorais.

A coletânea traz colaborações de peso, como “Tando”, parceria com Nuzio Medeiros e Kadu Martins, que já acumula 1,4 milhão de visualizações no clipe oficial em apenas seis dias e entrou no Top 50 Viral. Outra faixa de destaque é “Dia 1”, com Hugo Henrique, que reforça a mistura única de forró e pop característico de Henry. Entre os hits, o CD ainda inclui a explosiva “Bundão GG”, com Arthurzim, e “Melhor Momento”, em parceria com MC Bruna Alves.

A diversidade de estilos musicais é um dos trunfos de Terapia de Verão 2.0, com faixas que vão do forró ao funk, como a animada “Descer Pra BC”, uma versão de sucesso de Brenno & Matheus com DJ Ari SL, e “Imã De Problema”, colaboração com MC TH. Medleys como “1000 Por Cento 6.0” e “Paredão Explode” completam o repertório. “O CD do seu verão tá na rua, então eu quero todo mundo ouvindo muito! Esse repertório é 1000% da Terapia, feito pra vocês curtirem em qualquer lugar!”, declara o artista.

Henry celebra o sucesso astronômico de 2024 com números impressionantes. Hits como “Imã De Problema” e “Tem Café” continuam em alta nas paradas, enquanto o artista se prepara para uma agenda de shows intensa nos próximos meses, levando a label “Terapya” para os palcos de norte a sul do Brasil em 2025. Com a “Terapia de Verão 2.0”, Henry Freitas prova mais uma vez por que é considerado um dos artistas mais inovadores da música brasileira atual.