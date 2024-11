Henry Freitas lança clipe de “Toque de Romance”, sucesso em parceria com Arthurzim e Kadu Martins

enry Freitas, um dos maiores destaques do forró nacional, lançou hoje o videoclipe de “Toque de Romance”, faixa de sucesso em parceria com Arthurzim e Kadu Martins. Parte do álbum “Toca Que Eu Quero Ouvir”, a canção já soma mais de 6,3 milhões de streams no Spotify e conquistou o público com seu remix na versão “Forró”, alcançando a posição #112 no ranking do Spotify Brasil. A direção do registro audiovisual ficou por conta de Nobru, e o clipe já está disponível no canal oficial de Henry no YouTube.

A parceria entre Henry, Arthurzim e Kadu Martins, acompanhada da assinatura visual de Nobru, promete consolidar ainda mais a presença do artista no topo das paradas. 2024 tem sido um ano de grandes realizações para Henry Freitas, que recentemente emplacou o sucesso “Imã de Problema” ao lado de Mc Th. A faixa atingiu o Top 17 do Spotify Brasil na atualização desta quinta, com mais de 600 mil reproduções diárias. Somando-se a este hit, “Toque de Romance” reforça a presença de Henry nas playlists e nas redes sociais.

Com uma discografia recheada de sucessos, incluindo “Tem Café” — que alcançou o Top 10 do Spotify Brasil no início do ano — e “Barulho do Prazer”, faixa de destaque do álbum “Tudo Vira Terapia”, Henry Freitas tem se consolidado como um dos principais nomes do forró. Aos 27 anos, o cantor mantém uma agenda intensa, com média de 28 shows mensais, garantindo sua presença nos maiores palcos e eventos do país.