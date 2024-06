Henry Freitas homenageia Luiz Gonzaga e brilha diante de 100 mil pessoas em show em Caruaru

Cumprindo uma agenda de mais de 50 shows apenas neste mês de junho, o fenômeno do forró Henry Freitas levou uma multidão ao São João de Caruaru, considerado um dos maiores do mundo. Em três dias, o artista também passou por Bananeiras (PB), Gravatá (PE), Jeremoabo (BA), Lagoa Grande (PE) e Tucano (BA), movimentando multidões com o repertório de seu projeto “Tudo Vira Terapia”.

O show em Caruaru contou com um público impressionante de 100 mil pessoas, com ingressos esgotados e portões fechados no Pátio do Forró, fechando a noite em que também se apresentaram Ivete Sangalo e a dupla Iguinho e Lulinha. “Isso não tem preço, isso é mágico. Vou contar sobre esse dia por anos e anos”, celebrou o músico pernambucano.

Na apresentação lotada, o cantor homenageou Luiz Gonzaga utilizando uma jaqueta personalizada e fazendo jus à importância do Rei do Baião para o agreste pernambucano. Outros grandes nomes da música nacional têm sido homenageados por Henry com jaquetas e camisetas estilizadas nos shows, como Elba Ramalho, Xand Avião, no festival Mossoró Cidade Junina no dia 8, e Joelma, no show em Belém do Pará na última quinta-feira (13).

Com números grandiosos, Henry atingiu neste ano o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas mais ouvidos do país. O projeto “Tudo Vira Terapia”, que leva o nome do DVD divulgado pelo cantor em maio, possui sucessos como “Barulho do Prazer”, “Como é que eu digo não”, entre outros, que embalam as celebrações juninas. Mais 27 shows estão marcados para as próximas duas semanas, em sete estados do Nordeste.