Henry Freitas grava DVD com participações especiais, megaestrutura e ingressos esgotados

Neste domingo (17), Henry Freitas realizou a gravação do novo DVD, “Tudo Vira Terapia”, no Colosso, em Fortaleza. Com diversas participações especiais, como Pedro Sampaio, Xand Avião, a dupla sertaneja Guilherme e Benutto, Márcia Fellipe e MC GW, o novo projeto ressalta a importância das parcerias na mescla dos estilos musicais. Após a gravação do DVD, Henry realizou mais um show para o público presente, com 2 horas de duração

O evento, que contou com mega estrutura e ingressos esgotados, agitou a capital cearense neste final de semana e recebeu as participações de Mari Fernandez e Luan Estilizado no show extra.

Em grande fase na carreira, e em ascensão nacional após alcançar o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e de figurar na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma recentemente, o cantor tem agenda cheia de apresentações para fechar o mês de março.