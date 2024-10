Henry Freitas emplaca faixa “Imã de Problema” no TOP 50

Henry Freitas está com um novo sucesso em alta nas paradas do país! A mais nova música do artista, “Imã de Problema”, parceria com MC TH, vem crescendo nas plataformas de streaming e atingiu a posição #43 na atualização desta segunda-feira (14) do Spotify Brasil, somando mais de 360 mil streams em 24 horas.

Ouça:

Um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, Henry comemorou o sucesso em suas redes sociais. “Mais uma carimbada entre as mais ouvidas do país, e o mérito é todo de vocês. Obrigado a todos que estão ouvindo muito todos os dias”, disse o artista. No início do ano, Henry atingiu o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e agora emplaca mais um hit neste ano.

Com apenas 27 anos, Henry já possui uma trajetória de destaque na música brasileira, com sua discografia contendo hits como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância” e “Eu Nem Lembro”. Com uma agenda cada vez mais repleta de shows, o artista cumpre média de 28 shows ao mês e é nome garantido nos principais eventos do país.