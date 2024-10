Henry Freitas dispara e se aproxima do Top 50 com sua nova faixa “Imã de Problema”

Um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, Henry Freitas comemora o sucesso de sua mais nova música, “Imã de Problema”, parceria com Mc Th. A faixa estreou na parada nacional do Spotify na sexta (4), na posição 118, e em apenas dois dias subiu 55 posições, chegando a #63 na atualização de hoje (7) com mais de 300 mil reproduções em 24 horas.

Com a escalada nos charts, Henry se aproxima de emplacar mais um sucesso em 2024, após atingir no início do ano o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, além de também ter despontado na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma.

Com apenas 27 anos, Henry já possui uma trajetória notável na música brasileira, com uma discografia repleta de hits como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância” e “Eu Nem Lembro”. Com uma agenda cada vez mais repleta de shows, o artista realizou mais de 50 apresentações em junho com seu projeto “Tudo Vira Terapia”, que embalou o ritmo vibrante do São João, com destaque para um público de 100 mil pessoas no São João de Caruaru.