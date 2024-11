Henry Freitas conquista TODOS os rankings do Spotify Brasil

O artista Henry Freitas segue sua trajetória de sucesso e conquista um marco importante na plataforma de streaming Spotify, alcançando posições de destaque em todos os principais rankings do Brasil. Com um talento crescente e aclamado pelo público, ele se destaca em diversas categorias e consolida sua presença no cenário musical nacional.

Um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, Henry já possui uma trajetória na música brasileira, com sua discografia contendo hits como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância” e “Eu Nem Lembro”. Com 27 anos e uma agenda cada vez mais repleta de shows, o artista cumpre média de 28 shows ao mês e é nome garantido nos principais eventos do país.

Confira os destaques de Henry Freitas no Spotify Brasil:

Top Ranking Músicas

24 – Imã de Problema

157 – Toque de Romance

Top Ranking Álbuns

32 – Toca Que Eu Quero Ouvir

Top Ranking Viral

35 – Vetinha

Top Ranking Artistas

98 – Henry Freitas