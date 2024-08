Henry Freitas conquista mais de 50 milhões de streams com o álbum “Tudo Vira Terapia” no Spotify

O cantor Henry Freitas, uma das grandes promessas do forró, alcançou um novo marco em sua carreira: mais de 50 milhões de streams no Spotify com seu álbum e DVD “Tudo Vira Terapia”, lançado em maio deste ano. Com faixas de sucesso como “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não”, o álbum já figura no TOP 100 da plataforma, consolidando o artista como um dos nomes em ascensão no cenário musical brasileiro.

Aos 27 anos, Henry Freitas já acumula 4,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é conhecido por seus hits autorais, como “Me Bloqueia” e “Mantenha Distância”. No mês de junho, o cantor brilhou em mais de 50 shows durante o projeto “Tudo Vira Terapia”, com destaque para sua participação no São João de Caruaru, onde se apresentou para um público de 100 mil pessoas.