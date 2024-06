Henry Freitas bate recorde de shows no São João e cumpre agenda com 52 apresentações pelo Nordeste

Gigante! Fenômeno do Nordeste, Henry Freitas cumpre agenda de São João com mais de 50 shows e, promete agitar mais de dez estados diferentes com seu projeto “Tudo vira terapia”. Iniciando com chave de ouro, o artista se apresentou neste domingo (2), em Campina Grande, com ingressos esgotados e portões fechados de uma das maiores festas do país.

Sendo o artista com a maior agenda solo do Brasil, Henry cumpre até três apresentações no mesmo dia e se prepara para uma verdadeira maratona de apresentações com destaque nas principais festas do país como Campina Grande (PB) , Mossoró (RN), Caruaru (PE), Aracaju (SE), Petrolina (PE) e muito mais.

Para o público que vai conferir os shows junino, preparem-se para acompanhar sucessos de “Tudo Vira Terapia” como “ Barulho do Prazer”, “Como é que eu digo não” entre outras. “Estou muito animado e preparado para a melhor época do ano. Espero encontrar com mês fãs para curtir esse momento tão especial da minha carreira” celebra Henry.

Com números grandiosos, Henry atingiu em 2024, o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas do Brasil.