Henry Freitas atrai multidão em seu primeiro show em Manaus

Fenômeno! Henry Freitas expandiu ainda mais suas fronteiras e se apresentou pela primeira vez no estado do Amazonas na madrugada deste domingo (4). O cantor subiu ao palco diante de uma plateia de mais de 20 mil pessoas, no Sambódromo de Manaus e brincou: “Isso está parecendo o Rock in Rio, mas na verdade é a Terapia do Henry”.

Em seu repertório, Henry trouxe sucessos do DVD “Tudo Vira Terapia”, divulgado em maio e que chegou à lista de álbuns mais escutados do país. Faixas como “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não” não ficaram de fora. Mesmo com o show ocorrendo em plena madrugada, finalizando o evento com chave de ouro, a energia do público não se dispersou.

“Desde o momento em que pisei em Manaus fui tão acolhido por todos, que me senti em casa ao lado de vocês”, afirmou Henry em suas redes sociais. “A sensação é incrível, porque ontem eu vi milhares de pessoas cantando, pulando, vivenciando a experiência da Terapia 1000%, mesmo sem ter me visto de perto outras vezes. Deixo toda minha gratidão a todos presentes nessa noite especial”, complementou.

Com apenas 27 anos, Henry já possui uma trajetória notável na música, com uma discografia repleta de hits, incluindo sucessos autorais como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância”, “Eu Nem Lembro” e “Tem Café”, que chegou a alcançar a 9ª posição no ranking do Spotify Brasil. Em junho, Henry Freitas cumpriu uma agenda intensa de mais de 50 shows em diversos estados com seu projeto “Tudo Vira Terapia”, que embalou o ritmo vibrante do São João, com destaque para um público de 100 mil pessoas no São João de Caruaru.