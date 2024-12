Henry Freitas anuncia lançamento da label “Terapya” com turnê pelo Brasil em 2025

Henry Freitas, fenômeno do forró e um dos maiores artistas da atualidade, acaba de anunciar o lançamento de sua própria label, “Terapya”, prevista para 2025. Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua carreira e revelar novos talentos do gênero, o projeto promete uma experiência única para os fãs, unindo o melhor do forró contemporâneo.

A turnê irá passar por 11 capitais: começando por Brasília (DF) no dia 22 de fevereiro e passando por Aracaju (SE), Maceió (AL), São Luís (MA), Belém (PA) e Recife (PE) até maio. No segundo semestre, o cantor se apresenta em Manaus (AM), João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Salvador (BA) até novembro. Novas datas e locais serão anunciados em breve.

Henry, que é um dos maiores destaques do forró nacional dos últimos anos, já possui uma trajetória de destaque na música brasileira, com sua discografia contendo hits como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância” e “Eu Nem Lembro”. Nos shows da “Terapya”, o artista apresentará seus maiores sucessos e muitas novidades que estão por vir.

Com 27 anos e uma agenda cada vez mais repleta de shows, Henry Freitas cumpre média de 28 shows ao mês e é nome garantido nos principais eventos do país. Seu hit “Tem Café” alcançou o Top 10 do Spotify Brasil durante o Carnaval, e o cantor teve um público impressionante de 100 mil pessoas no São João de Caruaru, um dos maiores eventos de forró do mundo, e mais recentemente o pernambucano atingiu o Top 5 do Spotify com “Imã de Problema”.