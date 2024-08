Henry Freitas agita São Paulo com o show “Tudo Vira Terapia” nesta sexta-feira (30)

Nesta sexta-feira (30), o cantor Henry Freitas, um dos maiores nomes do forró nordestino, subirá ao palco do Vila JK, uma das casas noturnas mais prestigiadas de São Paulo. Este show marca um momento significativo na carreira do artista, pois o espaço é conhecido por receber os maiores artistas da atualidade, reforçando a crescente popularidade e influência de Henry no cenário musical.

Henry Freitas traz para São Paulo o repertório de seu mais recente DVD, “Tudo Vira Terapia”, lançado em maio deste ano e que rapidamente se consolidou como um dos álbuns mais ouvidos no Brasil. O público paulista poderá curtir os sucessos “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não”, que têm conquistado multidões em suas apresentações pelo país.

Nos últimos meses, Henry se destacou com uma agenda intensa, realizando mais de 50 shows em dez estados diferentes, incluindo uma performance memorável para 100 mil pessoas no icônico São João de Caruaru. Além disso, o cantor já anunciou que estará à frente de um trio elétrico no Carnaval de Salvador em 2025.

Com números impressionantes nas plataformas digitais, Henry Freitas atingiu o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café” e atualmente figura na 54ª posição entre os artistas mais ouvidos do país. Com mais de 800 milhões de streams e 4,6 milhões de ouvintes mensais, Henry promete fazer deste show em São Paulo um evento inesquecível para os fãs do forró.