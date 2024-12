Henrique Portugal apresenta versão acústica de “No Meu Paraíso”

A parceria entre Henrique Portugal e Zélia Duncan realmente foi algo especial e que aconteceu de forma bem espontânea. Segundo o tecladista, cantor e compositor, a ideia de trabalhar com Zélia foi incentivada pelo cantor e compositor Leoni, que enxergou potencial na combinação dos talentos dos dois. O encontro resultou na criação de No Meu Paraíso, faixa lançada em outubro deste ano. Agora, para o deleite dos fãs, a canção ganha uma versão acústica inédita, lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 13 de dezembro.

A reinterpretação intimista e ainda mais envolvente, mostra novamente a versatilidade do ex-Skank ao apresentar uma música com simplicidade no arranjo e intensidade na interpretação. Se na versão original, o single veio acompanhado de um visualizer delicado e de muito bom gosto, a versão acústica chega com nova proposta de capa. Além disso, utilizando IA, Henrique propõe uma brincadeira de jogo dos erros.

No Meu Paraíso

A criação da música aconteceu de maneira muito rápida, com Henrique enviando a base para Zélia, que retornou com a letra criada em apenas 15 minutos, demonstrando uma conexão imediata entre ambos.

Zélia destaca a qualidade da base leve e divertida enviada por Henrique e fez questão de esclarecer que, embora a letra tenha saído de forma rápida, isso não significa que tenha sido fácil, refletindo o esforço artístico para criar algo significativo. Para ela, a parceria resultou em um grande sucesso, e deixa claro o desejo em continuar colaborando com Henrique em outros projetos no futuro.