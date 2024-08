Henrique Marques vence na estreia e vai às quartas do taekwondo em Paris

O brasileiro Henrique Marques avançou às quartas de final do taekwondo até 80kg nas Olimpíadas de Paris.

O taekwondista de 20 anos venceu o jordaniano Saleh ElSharabaty por 2 a 0 nas oitavas. Ele ganhou o primeiro round por 4 a 1 e ia perdendo o segundo por 12 a 5, mas acabou classificado porque o rival levou cinco punições.

O brasileiro vai enfrentar na próxima fase o sul-coreano Geonwoo Seo, às 9h40 (de Brasília) desta sexta-feira (9).

Henrique é o cabeça-de-chave número 12 e já desbancou um favorito. Ele venceu o número 5 na primeira luta, que foi medalhista de prata em Tóquio, e agora vai encarar 4º nas quartas.

O atleta de 20 anos teve uma arritmia cardíaca, ficou fora do Pan de Santiago e quase precisou abandonar o esporte. Ficou meses sem treinar e passou por cirurgia, mas conseguiu conquistar sua vaga para Paris. Além disso, lidou à distância com a morte recente do pai, em junho, enquanto finalizava sua preparação, e busca uma medalha em homenagem a ele.

Henrique chegou a passar pelas categorias de base de Botafogo e Grêmio antes de emplacar no taekwondo. Natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, a distância da capital o fez desistir do esporte com a bola e apostar na luta.

COMO FOI A LUTA

O jordaniano começou o primeiro round pressionando e quase acertou a cabeça do brasileiro. O golpe não pegou, o técnico adversário contestou, mas o desafio foi recusado após revisão por não ter havido o toque. Na sequência, Henrique acertou o tronco do adversário e contou com duas punições do oponente para vencer por 4 a 1.

O round seguinte foi de domínio do jordaniano, mas terminou com vitória brasileira por excesso de punição do rival. Elsharabaty conseguiu emplacar um chute na cabeça e três no tronco, sendo um giratório, abrindo 11 a 1. No entanto, ele levou a quinta punição faltando 11s para o fim e acabou desclassificado.