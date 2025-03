Henrique & Juliano lançam 4º EP de Manifesto Musical II

O nome “Manifesto Musical” tem uma marca importante na carreira de Henrique & Juliano. Consagrado, o projeto é o álbum mais ouvido do Spotify desde o início da operação do Spotify no Brasil (10 anos). Os irmãos mantêm duas canções entre as 50 músicas mais ouvidas do país na plataforma desde o lançamento do segundo projeto em dezembro (“Última saudade” e “Amigo da minha saudade”). Nesta semana, outras quatro faixas incorporam o DVD.

O EP4 do “Manifesto Musical II” dá continuidade ao sucesso em todas as plataformas de áudio com quatro faixas inéditas. A faixa foco “Saudade de quem eu sou” traz toda a sensibilidade de Henrique & Juliano sobre as dificuldades de se reencontrar após o término de um relacionamento. As outras três novidades são: “Essa daí namora”, “Amor dos outros” e “Só eu senti”, e terão conteúdo audiovisual disponibilizado na mesma plataforma nas sextas-feiras seguintes.

O projeto “Manifesto Musical II” repetiu a fórmula de cantar literalmente em casa, assim como na primeira edição os irmãos tocantinenses abriram as portas da fazenda Terra Prometida, onde moram suas famílias, para receber amigos, compositores e poucos fãs convidados. Os números do projeto também caminham para repetir os recordes do primeiro, que foi o álbum que perdurou por mais tempo como o mais ouvido do país no Spotify, foram 29 semanas consecutivas finalizando 2022 como o mais ouvido nas plataformas e rádios.



MANIFESTO MUSICAL II AO VIVO – EP4

1. Saudade De Quem Eu Sou

Composites: Lari Ferreira/ Renato Souza/ Eliabe Quexim

2. Essa Daí Namora

Compositores: Felipe Kef/ Kaique Kef /Rodrigo Marco/ Renno Poeta

3. Amor Dos Outros

Compositores: Lari Ferreira/ Junior Gomes/ Philipe Pancadinha/ Renato Souza/ Eliabe Quexim

4. Só Eu Senti

Compositores: Alex Alves/ De Angelo/ Thales Lessa/ Matheus Costa