Henrique & Juliano e Grelo se apresentam em Jaguariúna em abril

No próximo dia 4 de abril de 2025, a cidade de Jaguariúna, em São Paulo, receberá um show imperdível com a renomada dupla Henrique & Juliano e o cantor Grelo. O evento será realizado na Red Eventos, que promete proporcionar uma experiência memorável aos fãs da música sertaneja.

Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis e podem ser adquiridos a partir de R$ 120. Os interessados têm a opção de comprar os bilhetes online através do site oficial ou em pontos de venda autorizados localizados nas cidades de Campinas, Amparo, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Pedreira. A lista completa dos endereços pode ser acessada por meio do link fornecido no site.

A estrutura do evento contará com cinco setores distintos: Área Vip, Front Stage, Bistrô Diamante, Bistrô Ouro e Lounge. Os preços das entradas variam conforme o setor escolhido, com pacotes que podem chegar até R$ 10 mil.

Henrique & Juliano, com mais de 17,2 milhões de seguidores nas redes sociais, são considerados um dos grandes destaques da música sertaneja contemporânea. A dupla é famosa por sucessos como “Briga Feia”, “A Maior Saudade de Todos os Tempos”, “Arranhão” e “Aquela Pessoa”. Por sua vez, o cantor Grelo, que ganhou notoriedade no ano passado com o hit viral “Só Fé”, também promete trazer sua energia contagiante ao palco.

O evento terá início às 21h e é parte de um projeto que visa unir as apresentações dos dois artistas em uma única noite especial.

Serviço: