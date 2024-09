Henrique & Juliano divulgam “Manifesto Musical II”

Figurar entre os artistas mais ouvidos do país parece ser uma constante na carreira de Henrique & Juliano. Para isso, eles não poupam tempo e empenho na escolha do repertório, desta vez não foi diferente. “Manifesto Musical II” traz 28 canções inéditas escolhidas ao longo de dois anos, os áudios começam a ser disponibilizados no próximo dia 26 de Setembro (quinta-feira), às 21h. O primeiro EP traz quatro faixas com foco em “Última saudade” (Compositores: Felipe Martins, Tiago Marceo, Léo Souzza, Flavinho do Kadet).

Confira em sua plataforma preferida: https://virginmusicbr.lnk.to/ManifestoMusical2EP1

Henrique & Juliano repetiram a fórmula de cantar, literalmente, em casa. Assim como a primeira edição, “Manifesto Musical II” também foi gravado na fazenda Terra Prometida, onde moram com suas famílias. Na prévia, mostrada aos fãs em suas redes sociais, agradou em cheio e aumentou a expectativa para este lançamento. Vale lembrar que o Volume I bateu o recorde como álbum que perdurou por mais tempo como o mais ouvido do país no Spotify, foram 29 semanas consecutivas e finalizou 2022 como o mais ouvido de todas as plataformas e rádios. Grandes sucessos partiram dele como: “A maior saudade”, “Arranhão”, que sozinhas acumulam mais de 646 milhões de visualizações só na principal plataforma de áudio, entre tantas outras.

Vale conferir o novo trabalho dos discretos irmãos nascidos em Palmeirópolis/TO, que em 2023 alcançaram um grande feito gravando nas Times Square em Nova Iorque. Eles fazem questão de terem seu trabalho como destaque para seus fãs. Inclusive em suas redes este é o conteúdo, música! Porque é o “som” deles que precisa ecoar e fazer a diferença. Esta é a filosofia de Henrique & Juliano.

MANIFESTO MUSICAL II – EP1

Última Saudade

Composites: Felipe Marins, Tiago Marceo, Léo Souzza, Flavinho Do Kadet

2. Seja Ex

Compositores: Rodrigo Marco, Felipe Marins, Flavinho Do Kadet, Edson Garcia

3. Alguma Coisa

Compositores: De Angelo, Diego Silveira, Lari Ferreira

4. Meia Metade

Compositores: Nicolas Damasceno, Edson Garcia, Edu Valim, Jonas Mateus, Pedro Ribeiro

Produção Musical: Eduardo Pepato

Direção de Vídeo: Unic Film (Catatau)

Agregadora: Virgem Music Group

Produção Geral: Dois. M Produções