Henrique & Juliano dão continuidade aos sucessos de ‘Manifesto Musical 2″

A constância dos números nas plataformas de streaming de Henrique & Juliano comprovam o dom de escolherem repertórios. A dupla tem sido uma das mais assertivas do mercado fonográfico, prova disso foi o primeiro lançamento do “Manifesto Musical” que ocupou o posto de música mais tocada do país com a “Última saudade” por nove dias consecutivos. Atualmente a canção performa entre as três mais ouvidas. O EP2 dá continuidade ao projeto nesta quinta-feira, 31, às 21h, em todas as plataformas de áudio com quatro faixas inéditas. Confira: https://virginmusicbr.lnk.to/ManifestoMusical2EP2

“Romântico” será a primeira a ganhar videoclipe no Youtube oficial de Henrique & Juliano, no dia seguinte, 01, às 12h. Os irmãos já são conhecidos pelo romantismo nas melodias, com uma canção que leva este nome, imaginem o que vêm por aí. As outras três novidades são: “Cê me conhece, eu me conheço”, “Vai com calma” e “Ainda voltava”.

“Manifesto Musical 2” repetiu a fórmula de cantar literalmente em casa, assim como na primeira edição os irmãos tocantinenses abriram as portas da fazenda Terra Prometida, onde moram suas famílias, para receber amigos, compositores e poucos fãs convidados. Os números do projeto também caminham para repetir os recordes do primeiro, que foi o álbum que perdurou por mais tempo como o mais ouvido do país no Spotify, foram 29 semanas consecutivas finalizando 2022 como o mais ouvido nas plataformas e rádios. O “Manifesto Musical 2” acumula só nas primeiras quatro faixas mais de 60 milhões de players na mesma plataforma de áudio.

Os vídeos das demais faixas do EP2 serão lançados nas próximas sextas-feiras sempre às 12h no Youtube de Henrique & Juliano.

EP2 – “Manifesto Musical 2”: