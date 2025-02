Henrique & Juliano apoiam Patrick Costa em primeiro clipe

O sanfoneiro Patrick Costa lança nesta quinta-feira (27) o single “Piso Molhado”, que ganha videoclipe no dia seguinte, 28, às 12h. O vídeo oficial da música conta com participação especial da dupla Henrique & Juliano e Grelo.

A música fala sobre o fim de um relacionamento. “Queria começar o ano com lançamento e não teria data melhor do que o Carnaval, é uma música muito animada e estou bem animado. Estou apostando muito nessa música, tem um refrão chiclete que gruda na cabeça”, diz Patrick.

“O Patrick é um menino muito bom, ele mexeu comigo desde quando o conheci. Eu e o Juliano apostamos muito nele e adoramos participar desse clipe, o resultado ficou bem divertido e espero que todo mundo goste”, comenta Henrique.

Patrick Costa é uma das apostas de Henrique & Juliano e integra o casting do escritório Dois.M, dos artistas. Este trabalho é a grande aposta do músico para o primeiro semestre do ano.