Hemocentros da Colsan conquistam Certificação de Excelência da ONA

Os hemocentros da Colsan da capital paulista, de Jundiaí, Sorocaba e São Bernardo acabam de ser reconhecidos com a Certificação de Excelência da ONA – Organização Nacional de Acreditação. A conquista ocorre em um momento significativo, quando a Colsan comemora 65º aniversário, este mês, destacando seu compromisso constante com a segurança e a qualidade no atendimento a pacientes e colaboradores.

A Colsan opera atualmente com 10 postos de coleta e gerencia diretamente 56 agências transfusionais. A instituição é responsável pelo fornecimento de aproximadamente 21.500 hemocomponentes por mês para cerca de 100 hospitais clientes e realiza a coleta mensal de cerca de 13.500 bolsas de sangue. Desde sua fundação, tem como proposta contribuir para resolução das questões referentes à escassez de sangue no estado de São Paulo.

Para o Dr. Afonso José Pereira Cortez, diretor geral Técnico da Colsan, a busca constante pela excelência é uma marca da instituição, que acumula 65 anos de serviços ininterruptos como banco de sangue. “A implementação do sistema de gestão da qualidade há 20 anos foi um marco em nossa trajetória. Nos orgulhamos de oferecer serviços com os mais altos padrões de qualidade e segurança. A ONA é mais do que um selo, é uma parceira nessa jornada de evolução constante, e o apoio da Fundação Vanzolini foi crucial nesse processo. Olhamos para o futuro com confiança, cientes de que a qualidade continuará sendo nossa marca registrada”, afirma Cortez”.

De acordo com Gilvane Lolato, gerente de Operações da ONA, a conquista da acreditação ONA é um reflexo do compromisso contínuo da Colsan com a excelência em cuidados de saúde. “Esse reconhecimento não apenas valida o trabalho da instituição, mas também confirma que estamos no caminho certo ao buscar constantemente inovação e aprimoramento. Mais do que um símbolo, essa certificação é um marco que nos desafia a manter uma cultura de qualidade e segurança em todos os níveis da organização”, destaca Gilvane.

A Colsan implantou seu programa de qualidade em 2002 e, junto à Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), iniciou o processo de acreditação em 2015 e conquistou a acreditação com excelência em 2021, mantendo-se no nível de excelência até hoje. “O engajamento da alta liderança no processo de certificação e de todos os colaboradores das unidades envolvidas mostra o compromisso com a segurança da assistência, a melhoria contínua e a inovação. Importante ressaltar o intenso trabalho em torno da experiência do doador, como forma de agregar valor ao processo”, enaltece, Daniela Ota, membro da equipe de coordenação técnica da ONA na FCAV.