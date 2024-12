Hemocentro de Brasília enfrenta falta crítica de sangue A negativo

Com o estoque de sangue operando em apenas 66% do nível considerado ideal, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) iniciou uma campanha de distribuição de senhas preferenciais voltada para doadores com sangue tipo A negativo, com validade até 11 de dezembro. A iniciativa busca incentivar a doação deste grupo sanguíneo específico, mediante comprovação prévia, seja através de registro no próprio hemocentro ou por meio de exame de tipagem sanguínea.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal ressaltou que essa estratégia visa otimizar o atendimento e priorizar casos emergenciais, em um momento crítico para os bancos de sangue. O declínio nas doações é atribuído aos sucessivos feriados ao longo de novembro, impactando diretamente os estoques. Além disso, a aproximação das festividades de final de ano e das férias escolares historicamente acarreta em um aumento na demanda por transfusões, intensificando a necessidade de doações.

Critérios para doação incluem estar na faixa etária de 16 a 69 anos, pesar mais de 51 quilos e estar em boas condições de saúde. Indivíduos que recentemente passaram por cirurgias, procedimentos endoscópicos ou enfrentaram doenças devem consultar as diretrizes no site do hemocentro para verificar sua elegibilidade para doação.

Pessoas que tiveram gripe devem esperar 15 dias após a recuperação completa dos sintomas antes de doar sangue. Para aqueles que contraíram covid-19, o período recomendado é de 10 dias após o desaparecimento dos sintomas, desde que não haja sequelas; se assintomáticos, o prazo começa a contar da data do exame. No caso da dengue clássica, o intervalo é de 30 dias, enquanto para dengue hemorrágica, a espera é estendida para seis meses.

O Hemocentro de Brasília desempenha um papel crucial ao fornecer sangue para toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, além de atender instituições parceiras como o Hospital da Criança, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e o Hospital das Forças Armadas. A colaboração da população é vital para garantir o abastecimento contínuo e eficaz desses estabelecimentos essenciais.