HEMC revitaliza espaço de convivência para colaboradores

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), localizado em Santo André e gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, entregou dia 5 de julho a revitalização do espaço de convivência para colaboradores. O local, carinhosamente apelidado de “Covinhas”, recebeu uma série de melhorias, incluindo novos equipamentos e mobiliário. O objetivo da iniciativa é proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para os trabalhadores.

O diretor-geral do hospital, Dr. Adilson Cavalcante, ressaltou a importância do espaço revitalizado para utilização dos colaboradores. “Nosso objetivo principal é proporcionar um ambiente onde o colaborador possa relaxar, ler um livro ou acessar a internet. Queremos que eles se sintam confortáveis e acolhidos, assim como eles fazem com nossos pacientes. Cuidar bem de quem cuida dos nossos pacientes é fundamental”, afirmou Dr. Adilson.

A reforma, que durou cerca de 90 dias, trouxe ao “Covinhas” diversos novos equipamentos, como máquinas de venda de refrigerantes e lanches, máquina de café, dois caixas eletrônicos, dois computadores com acesso à internet, wi-fi, ventiladores e uma seleção de livros. Além disso, o espaço agora conta com mesas e cadeiras, poltronas, uma TV e uma bancada com bancos. Tudo pensado para oferecer conforto e praticidade aos colaboradores.

Além dos novos equipamentos, parte do mobiliário foi confeccionada pela própria equipe do hospital, o que demonstra um esforço conjunto para melhorar o ambiente de trabalho. “Conseguimos ventiladores e computadores por meio de doações, e as bancadas e o banco de madeira foram feitos por nossa equipe. O espaço agora é adequado para descanso, estudo e até para conversas informais, promovendo um ambiente mais leve e agradável”, disse Heloísa Molinari, diretora administrativa financeira.

Já segundo Lídia Rodrigues Moreno Dias Salgado, gerente de gestão de pessoas do HEMC, a reforma do espaço era uma necessidade antiga. “O espaço estava sem o suporte adequado para os funcionários. A revitalização foi uma luta de tempos, mas conseguimos os recursos necessários e fizemos a reforma para que eles se sentissem aconchegados. Foi um passo importante para demonstrar o respeito da instituição pelos colaboradores”, destacou Lídia.

O investimento total na revitalização do “Covinhas” não foi divulgado, mas a iniciativa contou com doações e recursos próprios do hospital. A próxima etapa, segundo a diretora, será a reforma dos vestiários da entrada, continuando o processo de melhorias para os colaboradores. “Queremos que eles sintam que o hospital olha por eles e proporciona um espaço agradável, trazendo boas energias para o dia a dia”, concluiu.