HEMC é pauta de reunião do Conselho Municipal de Saúde de Santo André

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), referência em serviços de alta complexidade no Grande ABC, foi o tema central da última reunião de 2024 do Conselho Municipal de Saúde de Santo André. A convite de Aguinaldo Teixeira, presidente do Conselho Municipal e membro do Conselho Curador da Fundação do ABC, o diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante, participou do encontro com o objetivo de esclarecer o funcionamento e os serviços prestados pela unidade hospitalar.

Considerado o maior hospital público do Grande ABC, o Hospital Mário Covas atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) via regulação estadual, por meio do SIRESP, o Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo. Durante o encontro, realizado em 12 de dezembro, Dr. Adilson destacou a importância do hospital para a região, apresentando as especialidades médicas disponíveis e os serviços realizados, com foco especial na alta complexidade, área em que a unidade é referência.

Com mais de duas décadas de história, desde sua inauguração em 2001, o Hospital Estadual Mário Covas tornou-se um pilar fundamental na rede pública de saúde regional, oferecendo serviços muitas vezes exclusivos na unidade. “Agradeço a oportunidade de conversar com os conselheiros e com os munícipes, apresentar o hospital e esclarecer as dúvidas sobre o funcionamento desta unidade, que há mais de 20 anos presta serviços de excelência e qualidade à população do Grande ABC”, afirmou o diretor-geral.

Aguinaldo Teixeira, profundo conhecedor da saúde pública regional, ressaltou a importância de promover essa aproximação entre o hospital e a comunidade, trazendo informações claras sobre o acesso e funcionamento da unidade. Para ele, o encontro reforça o papel do Conselho Municipal de Saúde como espaço para o diálogo e a transparência, especialmente em relação aos equipamentos geridos pela Fundação do ABC, organização social que administra o HEMC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.