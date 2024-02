Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros retornam aos palcos com “Loloucas”

O sucesso está de volta! No Dia Internacional da Mulher, Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros retornam aos palcos com a comédia “Loloucas”, em curta temporada no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, de 8 a 31 de março, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Resultado das reflexões da atriz, autora e roteirista Heloísa Périssé sobre a entrada na casa dos 50 anos, o espetáculo também exalta a amizade com a parceira de longa data Maria Clara Gueiros, sua companheira de cena, e Otávio Muller, diretor da montagem. As atrizes vivem duas velhinhas, assíduas frequentadoras de teatro, que chegam atrasadas a uma peça e, ao tentarem ir embora, se dão conta que estão no palco, onde, a partir daquele ponto de vista inédito, acabam se abrindo sobre suas histórias de vida e virando protagonistas de seu próprio show. Falam, com muito humor, dos amigos, das realizações, das frustrações, dos sonhos realizados e não realizados, da inexorável passagem do tempo e os laços que as unem. “Loloucas” é apresentado pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros.

“Quando cheguei aos 50 anos, pensei: não vou ter mais 50 pela frente. Então, quero canalizar essa energia de uma forma sábia”, resume sobre seu momento de vida. “Pensei inicialmente em fazer um monólogo, mas, ao dar vida à interlocutora da minha personagem, pude trazer para este projeto uma amiga muito querida, com quem trabalho há mais de 30 anos”, explica Heloísa sobre a parceira de cena, Maria Clara Gueiros. “E como Domingos Oliveira sempre me disse, as melhores histórias são aquelas que os personagens escrevem”, completa.

“Poderia ter feito as personagens com as nossas idades reais, mas achei melhor romper com o tempo e o espaço, afinal acredito que tudo realmente esteja acontecendo ao mesmo tempo. A criança que fomos ainda é viva dentro de nós, por vezes damos vazão ao nosso lado adolescente e, quando chegamos à ‘melhor idade’, teoricamente já passamos por tudo isso, então já está tudo ali, dentro de nós. É só acessarmos. E podemos brincar com tempo, ir e vir e descobrimos finalmente a liberdade da existência É realmente para quem decide escolher assim, a melhor idade”, revela Périssé.

Quem costura a trama é o experiente ator e diretor Otávio Muller, que optou por uma cena sóbria, elaborada pelo cenógrafo Dado Marietti, onde o foco é o trabalho das duas atrizes: “A coisa que mais me interessa é a comunicação, baseada em um texto vivo. Em geral, vou pelo caminho do que é mais simples, como fazia o Asdrúbal (Trouxe o Trombone), por exemplo, e como fiz na ‘A vida sexual da mulher feia’ e em ‘Josephine Baker’, duas experiências especiais que vivi como diretor”, explica Otávio.

A opção pela montagem despojada é percebida também na caracterização das personagens, sintetizada nos figurinos de Teca Fichinski, que dispensam acessórios como perucas e dentaduras. “O mais importante é o trabalho de corpo, voz e interpretação, em detrimento de suportes muito literais”, destaca o diretor, que conta ainda com a iluminação de Paulo Cesar Medeiros para acentuar os climas do espetáculo.

Autora do texto e das letras musicadas por Max Viana, diretor musical e compositor da trilha sonora da peça, Heloísa analisa: “A grande conclusão é que a vida começa a acontecer na sua plenitude quando se perde o medo de perder. A partir de uma certa idade, podemos nos sentir mais livres de julgamentos. É um momento maravilhoso, onde, sem medo, se perde o telhado para ganhar as estrelas. E as duas personagens ensinam a envelhecer com muita alegria”.

Sucesso nos palcos e na internet

O espetáculo estreou em 20 de julho de 2018, no Dia do Amigo, no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, onde cumpriu três temporadas de grande sucesso. Em 2019, iniciou uma belíssima temporada de três meses em São Paulo, no Teatro Raul Cortez.

Um ano depois, em março de 2020, fez turnê na cidade de Salvador, mas a sequência pelas cidades de Campinas (SP), Vitória (ES), Brasília (DF) e João Pessoa (PB) foi cancelada por causa da pandemia de COVID-19, continuando de forma online em dezembro do mesmo ano, do palco do Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na Plataforma “Com Você”, da Bradesco Seguros, no YouTube, com intérprete de Libras e Audiodescrição.

Em 2023, retornam com a peça em formato presencial em seis apresentações com lotações máximas no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro.

Ficha técnica:

Texto: Heloísa Périssé

Direção: Otávio Muller

Elenco: Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros

Cenografia: Dado Marietti

Criação de conteúdo: Dado Marietti

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Figurinos: Teca Fichinski

Direção Musical e Trilha Sonora: Max Viana

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Marketing e Programação Visual: Inova Brand

Coordenação de Produção: Filomena Mancuzo

Coordenação do Projeto: Heloísa Périssé

Realização: H P Produções Culturais

Patrocínio: Circuito Cultural Bradesco Seguros

Serviço:

Espetáculo: Loloucas

Temporada: de 08 a 31 de março

Local: Teatro das Artes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Shopping da Gávea, 2º Piso – Loja 264 – Gávea, Rio de Janeiro – RJ

Dias e horários: sextas e sábados, às 20h. domingos, às 19h.

Duração: 70 minutos.

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada), vendas pelo site https://divertix.com.br/teatro/loloucas

Gênero: comédia

Classificação Indicativa: 12 anos.