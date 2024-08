Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality ‘Estrela da Casa’

Heloísa Araújo foi a primeira participante a deixar o Estrela da Casa, nesta terça-feira (20). A cantora sertaneja foi a menos votada pelos telespectadores para permanecer na competição.

Helô teve 31% dos votos para ficar, contra 32% de Nicole e 36% de Leidy Murilho.

A votação do público foi aberta no domingo (18), após as três participantes se enfrentarem em uma batalha musical.

Heloísa tem 23 anos e mora na aldeia Kariri-Xocó, em Alagoas. Fã de Marília Mendonça, ela entrou no reality musical representando o gênero sertanejo.