Hello Park tem programação especial para o Carnaval

Com o carnaval se aproximando, o Hello Park, o primeiro parque multimídia interativo do Brasil, anuncia programação especial para os dias 3, 4, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, 12h00 às 12h20 / 14h30 às 14h50 / 17h50 às 18h10. Durante essas datas, o parque oferecerá matinês com tradicionais marchinhas, além de uma oficina de máscaras.

Os bloquinhos incluirão a animada apresentação de uma banda carnavalesca, que iniciará seu percurso na entrada do parque. Os visitantes terão a oportunidade de acompanhar todo o trajeto da banda pelo Hello Park e desfrutar da festa na atração Interactive Disco, com confetes e marchinhas.

Outra atração imperdível é a oficina de máscaras, proporcionando aos pequenos a chance de personalizarem suas máscaras. A atividade não só estimula a criatividade, como também complementa o traje para curtir a folia.

Além da programação especial de Carnaval, o parque manterá suas atrações fixas disponíveis para o público.

Atrações fixas: O parque reúne 20 atrações no formato edutainment (educação e entretenimento), que permite unir o universo da multimídia à realidade. A proposta do Hello Park faz com que as crianças experimentem brincadeiras tradicionais como, pular, pintar e escorregar, conectados ao digital, através de telas de projeção interativas. Tudo isso, de forma lúdica e divertida.

Localização:

Shopping SP Market: Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo