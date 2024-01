Hello Kitty ganha arte em parede no Beco do Batman

Para iniciar o ano de comemorações em homenagem ao 50º aniversário da Hello Kitty, o Beco do Batman, ponto turístico localizado na Vila Madalena, em São Paulo, ganhará uma pintura de 3,70 x 2,40 metros com o desenho da icônica personagem. Conhecido por atrair milhares de visitantes interessados em conhecer de perto os grafites e desenhos que se estendem pelas pequenas ruas do famoso bairro boêmio, o local foi o escolhido para receber a obra da artista Cléo Moreira em uma de suas paredes.

Com inauguração prevista para 19 de janeiro, a arte ficará disponível para visitação de fãs e turistas que poderão apreciar e fotografar a pintura por 30 dias. Para celebrar a estreia desta pintura, na sexta-feira, às 15 horas, a Sanrio, marca criadora da personagem Hello Kitty, entre outros personagens, realizará uma ativação especial no local. Com distribuição de sorvetes da Oggi, cabine de impressão para fotos e a presença da própria personagem, a ação será gratuita e aberta ao público.

Segundo Monica Joseph, gerente Comercial e Marketing da Sanrio no Brasil, a pintura em um dos pontos turísticos mais badalados de São Paulo é apenas o começo de um ano com diversos eventos marcantes. “Queremos que a personagem tenha o destaque que merece. A exposição da arte no Beco do Batman é apenas a largada de um ano com muitas comemorações que a aproximarão ainda mais dos fãs” conta a gerente.