Heliópolis e Paraisópolis recebem programa de fomento ao empreendedorismo negro promovido pelo iFood

Com o objetivo de impulsionar o crescimento de estabelecimentos pertencentes a empreendedores pretos e pardos, localizados nas duas maiores favelas de São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis, o iFood apresenta o programa de fomento iFood Acredita na Favela, realizado em parceria com a Favela Holding, grupo mantenedor da Central Única das Favelas (CUFA), fortalecendo um movimento em torno da diversidade e mobilidade social.

O programa é totalmente gratuito e oferece aos participantes diversos benefícios, como consultoria personalizada para melhorar o desempenho dos restaurantes e lojas no aplicativo, cursos ministrados pela plataforma de capacitação online iFood Decola e uma linha de crédito especial, quando for necessário, voltada a investimentos para expansão dos negócios, como em insumos, infraestrutura, equipe ou marketing. Além disso, os estabelecimentos recebem mais visibilidade no aplicativo, ganhando destaque para os consumidores de suas regiões. A expectativa é apoiar inicialmente 100 parceiros.

Um dos destaques desta etapa da iniciativa serão os Espaços iFood Acredita Heliópolis e Paraisópolis, com computadores e oficinas presenciais com foco nos empreendedores mais vulneráveis, para ajudar a operar na plataforma. Haverá monitoria especializada disponível para prestar auxílio em todas as etapas do programa, como suporte para as inscrições e acesso aos cursos, entre outras dúvidas que os participantes possam ter.

Cada Espaço iFood Acredita contará com 25 computadores e monitoria disponível no horário comercial. Entre as atividades e serviços disponíveis, estão:

Oficinas Decola: acompanhamento e esclarecimento de dúvidas com relação aos cursos existentes na plataforma de educação do iFood

Oficinas Favela Holding de Empreendedores: cursos específicos voltados às necessidades do empreendedor de favela

Rodas de Conversa: escuta ativa das dores, diálogo e co-construção de melhorias

Oficina Preparatória iFood Acredita, com letramento digital e curso de informática básico

Fotos profissionais subsidiadas para montar cardápios mais atraentes



“Estamos entusiasmados em trazer o iFood Acredita para Heliópolis e Paraisópolis, onde temos a oportunidade de atuar em questões sociais e etnico-raciais que envolvem esses empreendedores. A nossa parceria com a Favela Holding tem sido fundamental para nos aproximarmos dos negócios que estão nessas localidades”, comenta Angel Vasconcelos, diretora de Equidade do iFood. “Estabelecimentos que ainda não tiverem cadastro no app receberão suporte para digitalizar seus negócios e entrar para a plataforma, assim poderão aumentar a base de clientes e ter uma renda maior no fim do mês. Neste sentido, estamos reforçando nossas ações de letramento digital dos empreendedores participantes, acelerando a mobilidade social dessas pessoas”, explica a executiva.

“O iFood é parceiro da CUFA há muitos anos, estamos sempre juntos em diversas ações. A nova parceria entre o iFood Acredita na Favela e a CUFA é um exemplo de como a união de esforços pode gerar impacto positivo e duradouro nas favelas. Através do apoio ao empreendedorismo, à cultura e à inclusão social, estamos construindo um futuro mais justo e próspero para os empreendedores de favelas”, diz Marcivan Barreto, presidente da CUFA São Paulo.

A iniciativa nas favelas faz parte do projeto iFood Acredita, que teve início no último ano com uma etapa piloto realizada em Salvador (BA), com 237 participantes.

“Acreditamos que é preciso ter, cada vez mais, empresas engajadas e comprometidas em contribuir com a redução das desigualdades. Com o iFood Acredita, esperamos fortalecer esse movimento de ampliação de políticas e programas corporativos de equidade e, ao mesmo tempo, ampliar as iniciativas para os restaurantes da plataforma, que hoje é composta majoritariamente por pequenos e médios estabelecimentos”, diz Angel Vasconcelos .

Cerca de 70% da base do iFood é formada por pequenos e médios restaurantes. Recentemente, uma pesquisa da organização Afroempreendedorismo Brasil mostrou que há mais de 14 milhões de empreendedores negros no país, que movimentam cerca de R$ 2 trilhões por ano na economia.

Resultados iFood Acredita Salvador

A fase piloto do iFood Acredita em Salvador, iniciada em outubro, traz informações e insights importantes sobre o programa e o perfil dos participantes.

Para 64% deles, o negócio traz, pelo menos, metade da renda familiar; 70% são mulheres, a maioria entre 25 e 44 anos; 70% estão em seu primeiro negócio e 78% trabalham sozinhos, sem funcionários.

Entre as ações feitas a partir da consultoria realizada, foram aprimorados diversos fatores nos cardápios, inclusive melhoria de fotos, e estratégias de venda dos restaurantes.

Durante a primeira etapa do programa, cerca de 300 certificados de cursos feitos no iFood Decola foram emitidos para os parceiros na capital baiana.

Após entrada no programa, o grupo de restaurantes participantes em Salvador cresceu em média 22,3% em pedidos, e aumentou em média 23,4% em vendas.

“Estamos muito felizes com os resultados que alcançamos com o projeto piloto do iFood Acredita em Salvador. Conquistamos entregas concretas dentro do nosso objetivo de potencializar os negócios de pessoas negras, aprimorando o seu desempenho na plataforma. Além disso, pudemos entender de maneira mais aprofundada as dificuldades enfrentadas por empreendedores negros, principalmente aqueles com renda mais baixa. Durante o processo, oferecemos consultorias de performance e treinamentos de gestão e operação importantes para que os restaurantes se preparem para dar o próximo passo”, conclui Angel Vasconcelos.

Sobre o iFood

O iFood é uma empresa brasileira de tecnologia, que aproxima clientes, restaurantes e entregadores de forma simples e prática. O iFood tem o propósito de alimentar o futuro do Brasil e do mundo, transformando a sociedade por meio da educação e da tecnologia, da segurança alimentar, da inclusão e com um impacto socioambiental positivo.

Com mais de 70 milhões de pedidos mensais, o iFood atua com inteligência de negócio e soluções de gestão para promover e desenvolver um ecossistema de mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados, 200 mil entregadores conectados em mais de 1700 cidades em todo o Brasil. Há 11 anos no mercado, a empresa vai além do food delivery e cresce também em negócios de Mercado, Fintech e Benefícios, unindo tecnologia e conveniência na entrega de soluções aos parceiros. O iFood conta com um importante investidor também brasileiro, a Movile.