Helicóptero dos Bombeiros cai durante buscas em MG; 6 pessoas morrem

Um helicóptero dos Bombeiros de Minas Gerais caiu enquanto fazia buscas por uma aeronave na região de Ouro Preto. Toda a tripulação morreu.

Seis tripulantes estavam a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou da operação de resgate em Brumadinho.

Governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte dos quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do SAMU. “Vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos”, escreveu em uma rede social.

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado na Serra Íngreme de Ouro Preto após 12 horas de busca.

Mais de 84 agentes, além de cães de buscas e aeronaves dos Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, participam da operação. Os Bombeiros informaram que estão prestando suporte psicológico às famílias.

Avião desaparecido que era buscado pelo helicóptero dos Bombeiros era usado no combate a incêndios florestais. O piloto Adriano Machado morreu no acidente, confirmou a Prefeitura de Ouro Preto.