Heineken Village – Senna Edition: espaço da marca no Autódromo de Interlagos homenageia ídolo da principal categoria do automobilismo mundial

A Heineken®, patrocinadora global da Fórmula 1, apresenta uma mudança emocionante em sua área exclusiva no Grande Prêmio de São Paulo, que acontece de 1º a 3 de novembro deste ano. O conhecido Heineken Village se transformará no Heineken Village – Senna Edition, celebrando o poder único que Ayrton Senna tem, hoje e sempre, de unir os brasileiros.

Criado em parceria com a organização do GP São Paulo de Fórmula 1 e a Red Door Agency, o Heineken Village – Senna Edition contará com uma série de ativações em homenagem ao tricampeão mundial, como parte da campanha “Hoje e Sempre nos Unindo”, que estreou este mês na TV e nas redes sociais da marca. A campanha celebra Ayrton e traz os brasileiros a brindarem o ídolo internacional que, hoje e sempre, une e emociona o País.

Elaborada com o objetivo de ser um espaço imersivo da marca, dentro do autódromo, durante os três dias de corrida, a área se estenderá por volta de 30 mil metros quadrados, em local que permite visão à distância de 30 metros da pista e proporciona experiências exclusivas, com DJs e atrações, além de serviços de alimentação e chope Heineken.



“Para nós, é uma honra criar o Heineken Village – Senna Edition e ter a possibilidade de prestar homenagem a um dos maiores ídolos de todos os tempos, Ayrton Senna. Celebraremos sua vida e sua contribuição para o esporte, que é inegável.”, comenta Elbert Beekman, gerente de marketing sênior da Heineken 0.0 no Brasil.



A experiência única já começa na entrada: um túnel de acesso guiará o público direto para o mundo do automobilismo. Na área do gramado ficam: a Senna Legacy Arena, experiência que celebra o legado do piloto, o DJ Stage, que terá a presença de DJs do projeto Senna Driven durante os três dias, a ativação de Player 0.0, a tirolesa de 130 metros de extensão, cruzando todo o Heineken Village a seis metros do chão e photo opportunities.

Confira tudo que acontece no Heineken Village – Senna Edition:



Senna Legacy Arena

Experiência imersiva e emocionante criada pela Heineken, em que os fãs poderão reviver a história de momentos memoráveis de Ayrton Senna: grandes conquistas, eventos marcantes, voltas icônicas, símbolos significativos e a relevância do ídolo na cultura e memória do povo brasileiro. Cada sessão dura em torno de cinco minutos, e a ativação vai estar disponível para o público através de agendamento pelo aplicativo do Village. Haverá uma fila virtual, que avisa previamente o horário de cada um, garantindo assim um fluxo ideal de pessoas.



The Colors of Brazil

Inspirada em inúmeras obras de arte de rua, a marca oferece uma intervenção artística que começa na sexta-feira e conclui no domingo. O grafiteiro Snek, conhecido por já ter retratado Senna em outras obras, através de sua linguagem e sua estética própria, fará um painel ao vivo eternizando um momento emblemático da carreira incomparável do tricampeão mundial.



Senna Driven

Esse ano, o já tradicional line up de DJs do Village ganha uma novidade especial. O projeto Senna Driven, que consiste em um álbum de música eletrônica inspirado na vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, também ganhará vida na área da Heineken. Na sexta, 1, o DJ Öwnboss apresenta seu set, das 14h30 às 15h30 e das 17h05 às 18h. Sábado, 2, é a vez de Renato Ratier e Anderson Noize, das 14h05 às 15h. Por fim, no domingo, 3, Cat Dealers se apresenta das 16h10 às 17h e Dubdogz fecha a programação geral do Village, após a corrida, com set das 17h05 às 18h. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.



O disco traz 21 faixas criadas por 33 artistas, de 13 nacionalidades diferentes, representando países com importantes histórias de Senna nas pistas, seja no kart ou na Fórmula 1. O lançamento mundial do disco está marcado para o dia 1º de novembro e é fruto da parceria entre a Universal Music, Senna Brands e a Bulldozer Network.



Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto, afirma que, assim como as homenagens da Heineken, o projeto Senna Driven é uma forma de aproximar o legado de Senna das novas gerações: “a marca Senna busca inspirar as pessoas a descobrirem seu verdadeiro potencial e lutarem por seus sonhos. Decidimos trazer essa inspiração por meio da música porque ela é uma ferramenta muito potente e se conecta direto com nossos sentimentos.”



Claudio Mattos, Head of Business Development & Partnerships da Bulldozer Network e idealizador do projeto Senna Driven, afirmou: “Para nós, é uma honra ver o projeto Senna Driven ganhando vida, e vai ser uma honra comemorar o lançamento em todas as plataformas digitais junto aos parceiros e DJ’s envolvidos neste final de semana em Interlagos. É a condecoração e consolidação de um projeto feito para todos os brasileiros”.



O duo Cat Dealers, que se apresenta no domingo, comentou: “É uma imensa honra fazer parte deste projeto e colaborar com um dos maiores ídolos do esporte mundial. Nosso pai sempre foi um grande admirador de Senna e ficou emocionado ao saber da nossa participação. Buscamos criar uma música que refletisse a adrenalina vivida por um piloto durante as corridas, resultando em ‘Velocidade’—uma produção intensa e enérgica, exatamente como gostamos de fazer.”



Tirolesa

A tirolesa do Heineken Village já é presença clássica no evento. Nela, o público pode passar por cima do gramado, observando toda a área do Village e a pista de Interlagos em seu conjunto. No app do Village o público vai ter acesso à fila virtual, melhorando assim toda a experiência e garantindo uma alta rotatividade.

Player 0.0



Sucesso nas edições anteriores, o Player 0.0, campeonato virtual promovido pela marca desde 2021 e que busca o jogador mais rápido do Brasil no game Fórmula 1®, está de volta ao Heineken Village. Este ano, a marca traz a experiência para o público se divertir e se transformar em verdadeiros pilotos de F1. No espaço, quatro simuladores estarão à disposição dos consumidores, que poderão testar suas habilidades nas pistas. O acesso também é via agendamento prévio no aplicativo do Village.



Além das experiências imersivas, Heineken também traz uma homenagem especial ao Senna no domingo, 3, logo antes da corrida e photo opportunities por toda a área, para o público registrar momentos inesquecíveis durante o final de semana.

Complementando a jornada do Heineken Village – Senna Edition, mais uma vez, o espaço oferecerá cerveja Heineken 0.0, além do chope regular. O regular será servido a partir das 11h, nos bares espalhados pelo autódromo e mochileiros exclusivos venderão Heineken 0.0 pelo espaço. Além disso, haverá áreas de alimentação, de sombra e uma arquibancada que garante ampla visão dos carros passando pela pista.



Também como parte das iniciativas de sustentabilidade, a Heineken terá operação do Meu Copo Eco Heineken em todas as arquibancadas (exceto a B e a D) e outros setores do autódromo além do Village, como a Fanzone. Em todas as áreas, os copos serão distribuídos via caução, pela qual o consumidor compra o copo por R$ 5,00 e pode estornar o valor ao final do evento, ao também devolver o copo. Os retornados serão higienizados e voltarão para a cadeia de eventos de marca.



Ainda na área da sustentabilidade e focando em energia solar, a marca instalará placas no Village, que complementarão a energia gerada pela usina existente, legado deixado para o Autódromo de Interlagos em 2022.



Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo HEINEKEN no Brasil, conclui: “Temos no nosso DNA o propósito como marca de oferecer experiências inesquecíveis e únicas, ocasionando momentos de socialização e conexões. Ficamos muito contentes em trazer a experiência novamente para Interlagos, dessa vez com um fator tão emocionante como essa homenagem ao Senna. Pensamos no Heineken Village – Senna Edition como uma celebração de duas paixões do brasileiro, a música e o automobilismo. Como marca de cerveja, entendemos a importância de estarmos presentes nesta celebração, garantindo que o público aprecie a qualidade da bebida enquanto se diverte e cria boas memórias”.

Fórmula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024

Datas: 1º, 2 e 3 de novembro

Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo

Site oficial: f1saopaulo.com.br

*Energia verde = energia renovável