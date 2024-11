Heineken promove bate-papo exclusivo com Verstappen e Perez no GP de São Paulo

A Heineken®, patrocinadora global da Fórmula 1, ofereceu uma experiência exclusiva para o público presente em seu Heineken Village – Senna Edition, durante o Fórmula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024. Max Verstappen e Sergio Perez, compareceram ao espaço e falaram sobre a temporada atual e o legado de Ayrton Senna, durante a conversa mediada pelo gerente sênior de marketing de Heineken 0.0, Elbert Beekman.

Na entrevista, realizada no sábado (2), antes da corrida principal, chovia bastante e a corrida classificatória foi adiada para domingo (3) cedo. Beekman questionou Sergio Perez sobre o que fizeram antes da classificação ser cancelada: “Obviamente você tem que se preparar para qualquer hora que eles dissessem que a corrida seria reiniciada. Quando você chega no carro, tem que estar pronto para fazer a melhor volta possível. Nós estávamos aquecendo e depois esfriando, depois aquecendo de novo, então foi bem intenso para nós, o tempo de espera, mas chegou um ponto em que vimos que era muita água, aí eu meio que relaxei lá no final”, conta.

Os pilotos comentaram sobre a corrida em Interlagos de 2016, onde os dois batalharam pelo pódio e o clima estava em condições similares. Verstappen disse: “Também estava chovendo e fizemos uma ótima corrida naquele dia. Gosto de dirigir no molhado, mas também sei que sempre há uma chance maior de ter acidentes ou momentos difíceis durante a corrida. Vai ser uma corrida complicada, e quando a pista está molhada, tudo pode acontecer”.

Max Verstappen, por sua vez, é embaixador de Player 0.0, campeonato virtual promovido por Heineken 0.0 desde 2021 e que busca o jogador mais rápido do Brasil no game Fórmula 1®, e falou sobre sua conexão com o videogame. “É sobre dar oportunidades para as pessoas acreditarem em um sonho. Não importa de onde você vem, você pode chegar até o topo. Eu acho que, do lado dos jogos e das corridas de simulação, é como uma pirâmide, você pode começar com jogos muito básicos no seu telefone, ir para equipamentos muito básicos que você pode comprar em uma loja de eletrônicos local, depois para coisas muito avançadas, para, esperançosamente, chegar até o mundo real. É nisso que estamos trabalhando e construindo, e espero que nos próximos anos possamos dar passos ainda maiores”.

Já Sergio Pérez destacou a importância de Senna para o legado da Fórmula 1, dizendo-se emocionado com as homenagens dos fãs brasileiros. “Senna é um grande ícone do nosso esporte. Tenho uma conexão muito forte com Ayrton, pois ele também foi um piloto latino na Fórmula 1 e sempre foi extremamente orgulhoso de seu país, e isso é algo que realmente sempre admirei nele. Ele representava o Brasil em todo o mundo. Acho que Senna era um piloto fantástico, mas o lado humano dele era incrível”, destaca o piloto mexicano.

Checo ainda elogiou o circuito de Interlagos: “Acho que é um ótimo circuito, é muito diferente de tudo, é como uma pista de desenho animado, de certa forma. A pista sempre rende boas corridas. Venho aqui há muitos anos e sempre há boas pilotagens, sempre há algo acontecendo. Estou muito feliz que a corrida esteja acontecendo, acho que a cidade também é ótima. Espero que tenhamos o GP de São Paulo por muitos mais anos”

“É uma grande satisfação para nós, como marca, receber atletas de alta performance em nosso espaço. A Heineken tem apoiado a Fórmula 1 globalmente há anos, e essa parceria é realmente excepcional. Sem dúvida, foi mais uma experiência inesquecível que conseguimos oferecer aos nossos convidados”, finaliza Beekman.

Fechando o bate-papo, Beekman fez um pedido especial para os pilotos: se, ao passarem pelo Heineken Village enquanto estivessem na pista, poderiam acenar para o público presente. Max Verstappen, que ganhou o Grande Prêmio de São Paulo no domingo, prontamente atendeu.