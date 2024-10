Heineken lança campanha que celebra o Ídolo Ayrton Senna e seu poder único de unir os brasileiros

Era 1991 e o então bicampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna nunca havia vencido no Brasil. E ele lutou bravamente, até o final da corrida, contra uma caixa de câmbio de seu carro travada na sexta marcha nas voltas finais, e brindou a todos os brasileiros com a taça de campeão no GP do Brasil daquele ano.

E agora, 33 anos depois desse feito, Heineken convoca os brasileiros a brindar esse ídolo internacional que, hoje e sempre, une e emociona o País. Criada pela LePub São Paulo, a campanha 360° destaca como Senna e Heineken continuam unindo os brasileiros ao longo dos anos, representado por um gesto icônico que une ambos: o brinde.

Essa homenagem de Heineken – patrocinadora global da Fórmula 1 – começa com um filme dirigido pelo premiado diretor de cinema e ganhador do Oscar, Armando Bo, que estreou hoje (17 de outubro) no intervalo do horário nobre das TVs Globo, Record, Band e SBT, e simultaneamente nas salas de cinema e nas mídias digitais.

A peça publicitária “The Toast” começa com a primeira vitória do brasileiro em Interlagos, em 1991 — arquibancadas cheias, aplaudindo o campeão e o momento clássico do ídolo erguendo seu troféu com apenas uma mão. Em seguida, um grupo de amigos levanta uma garrafa de Heineken para brindar ao piloto.

Diferentes famílias e grupos de amigos em casa são retratados, assistindo a um VHS do icônico momento da premiação em Interlagos. Esses personagens, retratados na campanha, também erguem uma Heineken para brindar o ídolo na TV. O filme faz uma passagem de tempo para 1994, quando o brinde muda de celebração de vitória para homenagem a uma lenda.

Já em 2000, uma mulher vestida com o inesquecível macacão vermelho de Senna e um grupo de pessoas comemoram com uma Heineken na mão durante uma festa à fantasia.

Em 2013, Senna levanta seu troféu em um videogame inspirado na Fórmula 1 e que é visualizado em uma TV de tela plana; ao mesmo tempo, um grupo de amigos, morando juntos, ergue suas garrafas de Heineken para a TV, brindando com o atleta.

Em 2021, o streamer Gaules saúda o piloto, reagindo a uma transmissão do momento em que Senna levantava seu troféu em 1991. O filme finaliza com uma cena emblemática de Alain Prost, parceiro de equipe de Senna na época da McLaren e maior rival do brasileiro nas pistas, brindando o ídolo e seu legado atemporal.

Todo o filme é embalado pela emocionante trilha “Lean On Me”, de Bill Withers, que traduz o amor dos brasileiros pelo Senna até os dias atuais. Clique aqui para ver o filme.

A conexão entre Ayrton Senna e Heineken não é de hoje. Em 2019, a marca produziu o filme “Obrigado”, criado pela agência Publicis Brasil, como parte da campanha #ObrigadoSenna, hashtag essa que retorna para a campanha deste ano. Na ocasião, o filme retratou diversos momentos da história recente do País nos quais a bandeira brasileira está presente. Com isso, além do filme, veiculado na TV e online, Heineken também preparou, em parceria com a família Senna, eventos que foram realizados em São Paulo no mês de novembro. A primeira ação colaborativa aconteceu em maio do mesmo ano, durante o Senna Day.

“Para nós, é uma honra enaltecer Ayrton Senna, um dos maiores ídolos de todos os tempos. Senna é um símbolo de determinação e superação, e a Heineken se orgulha de poder celebrar sua história, reunindo pessoas para comemorarem os momentos inesquecíveis que vivemos com ele. Esta é uma homenagem ao seu legado, a sua vida e ao seu superpoder de unir as pessoas”, comenta Beatrice Jordão, diretora de comunicação e branding da Heineken no Brasil.

“Em toda a comunicação, trazemos esse ponto de intersecção entre Heineken e Senna, que é a capacidade de ambos unirem as pessoas em um simples gesto que diz muito: o brinde. Também tivemos o cuidado ao escolher o Armando Bo, um baita cineasta premiado para dirigir o filme, sem contar com a participação do Prost, o principal rival de Senna que também prestou sua homenagem nesta campanha”, conta Felipe Cury, CCO e sócio da LePub São Paulo, agência responsável por toda a criação da campanha.

“O Ayrton sempre teve um perfil agregador, de querer estar perto das pessoas e no fato de que ele unia gerações em frente à TV, unia os fãs para acompanhar as corridas e une o mundo para celebrar o seu legado. A campanha da Heineken traduz esse sentimento em uma homenagem repleta de significado e que ganha ainda mais emoção ao relembrar uma vitória icônica do Senna: a de Interlagos, em 1991”, comenta Ana Simões, diretora executiva de marketing da Senna Brands, empresa responsável por perpetuar o legado de Ayrton Senna.

Além dos filmes nas versões de 60″ e 30″ que serão exibidos em TV, cinema e mídias digitais, a ação também contará com mídia OOH, ativações com fãs de Heineken e influenciadores digitais.