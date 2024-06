Hebert Conceição e Esquiva Falcão fazem esperado duelo na Spaten Fight Night

Está confirmado! Um dos duelos mais esperados do boxe brasileiro vai acontecer na Spaten Fight Night: Hebert Conceição x Esquiva Falcão. Medalhistas e com currículos vencedores, eles, agora, vão levar toda a rivalidade para dentro do ringue no evento que marca a despedida de Anderson Silva do Brasil, no Komplexo Tempo, em São Paulo (SP), no dia 15 de junho (sábado).

Após ganharem destaque no boxe amador, ambos passaram a lutar profissionalmente. Esquiva chega para a disputa com um cartel de 30 vitórias e apenas uma derrota, enquanto Hebert está invicto, com cinco triunfos. E depois de uma série de provocações ao longo dos últimos tempos, o encontro finalmente vai acontecer.

A preparação de ambos para a luta tem sido intensa. Enquanto Hebert tem treinado ao lado de Anderson Silva, Esquiva tem mantido um programa todo focado no adversário. Agora, resta saber que vai sair vitorioso.

A Spaten Fight Night marca a despedida de Anderson Silva no Brasil, em duelo de boxe contra o americano Chael Sonnen. Além da luta que marca essa trilogia entre o Spider e seu grande rival, e o duelo entre Hebert e Esquiva, ainda se enfrentam: Kalyl Silva x Paulo Roberto e Jojo Ramos x Bia Mesquita. No fim, fechando a sequência de lutas, entra no palco Seu Jorge com um show imperdível, que contará com a participação especial de Anderson Silva, tornando a despedida do lutador ainda mais emocionante. O after party ficará por conta do duo Deekapz, garantindo que a animação do público siga em alta até o final da noite.

A Spaten Fight Night terá transmissão na TV Globo, do Sportv e do Canal Combate.