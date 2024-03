“Hebe, Uma Revista Musical” estreia em São Paulo 

No próximo dia 8 de março, sexta-feira, o Teatro Mooca se tornará palco para uma celebração única da vida e do legado de uma das mais icônicas figuras da televisão brasileira: Hebe Camargo. Com a estreia de “Hebe, Uma Revista Musical”, o público terá a oportunidade de mergulhar nos momentos marcantes da trajetória dessa inesquecível apresentadora, cantora e mulher extraordinária.

Idealizado por Marcello Camargo, filho de Hebe, e sob a direção de Allan Oliver, renomado roteirista, diretor e produtor indicado pela revista Forbes Under 30, o espetáculo promete transportar os espectadores para os momentos mais memoráveis dos programas de Hebe, incluindo suas entrevistas marcantes no “Roda Viva”, além de oferecer um vislumbre de sua vida pessoal. A atriz Fefa Moreira assume o papel de Hebe Camargo na fase adulta, trazendo à vida a essência cativante e o carisma inigualável da comunicadora. Além disso, o espetáculo conta com a participação de outros artistas renomados, como Fábio Júnior, Angélica e Rita Lee.

O espetáculo não apenas presta uma homenagem à vida pública de Hebe, mas também celebra sua personalidade única e estilo inconfundível. O figurino, composto por peças originais do acervo pessoal da apresentadora, é um testemunho tangível de sua elegância atemporal. Réplicas dos sapatos exclusivos feitos para Hebe foram confeccionadas pelo renomado designer de calçados Fernando Pires, enquanto o estilista de alta costura Ruy do Anjos recriou os icônicos vestidos usados por Hebe, incluindo peças inspiradas no calçadão de Copacabana e no vestido de estreia de seu programa no SBT, hoje pertencente ao acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP. Réplicas das jóias usadas por Hebe também foram cuidadosamente recriadas para a produção, e as perucas utilizadas no espetáculo são criações do renomado peruqueiro André Goi, garantindo que cada detalhe contribua para capturar a essência única de Hebe Camargo.

Destinado àqueles que acompanharam os programas da apresentadora ao longo dos anos, “Hebe, Uma Revista Musical” é um espetáculo inédito, que homenageia o legado desta verdadeira rainha da televisão brasileira e promete uma experiência emocionante e envolvente. “Estou muito ansioso, pois esse projeto é muito importante para todos nós, uma forma de levar o acervo Hebe até as pessoas de outras cidades. A estreia do musical não poderia ser em outra data, se não, 8 de março, que é o dia Internacional da Mulher e o aniversário da minha mãe”, conclui Marcello Camargo, filho único da apresentadora.

Serviço:

Hebe, Uma Revista Musical

Data: De 7 de março a 31 de maio de 2024, todas as quintas, sextas e sábados

Horário: às 21h

Local: Teatro Mooca – Mooca Plaza Shopping. Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Piso L2, Vila Prudente

Ingressos: à venda através da Sympla e Sampa Ingressos:

Quintas-feiras – R$ 110 (plateia) e R$ 90 (balcão);

Sextas e Sábados – R$ 130 (plateia) e R$ 110 (balcão)

Classificação indicativa: 12 anos

Crédito fotografia: Helena Mello