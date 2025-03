HB20 Cup: Jeferson Comunello inicia temporada com duplo top-10

A abertura da temporada 2025 da HB20 Cup foi emocionante, com duas corridas de tirar o fôlego, repletas de ultrapassagens, disputas acirradas e muita, muita emoção.

O piloto catarinense Jeferson Comunello esteve presente na etapa realizada na capital paulista e, após muito trabalho, encerrou o fim de semana com um duplo top-10.

Na primeira prova, Comunello travou batalhas intensas, realizou boas ultrapassagens e disputou lado a lado com seus adversários, cruzando a linha de chegada na nona colocação.

Já na segunda corrida, o #38 vinha muito bem, largando na pole position e mantendo-se entre os primeiros colocados. No entanto, após um toque, acabou rodando na reta oposta. Mesmo assim, conseguiu controlar o carro e levá-lo aos boxes, onde teve os pneus dianteiros trocados e o retrovisor reparado.

De volta à pista, o piloto batalhou intensamente, recuperou posições e cruzou a linha de chegada em décimo lugar, conquistando resultados importantes na abertura da temporada 2025 da HB20 Cup.

“Foi um começo muito bacana para a temporada 2025. Larguei na frente nesta segunda prova, mas já na primeira curva levei uma pancada, o que furou um pneu e nos obrigou a parar para a troca. Depois disso, tudo fica mais difícil, porque é praticamente impossível alcançar o pelotão da frente. Infelizmente, tem gente que acha que a corrida se decide na primeira volta, mas acredito que é preciso ter mais cautela. Isso faz parte do aprendizado. Para mim, que fiquei um ano parado, foi muito bom, pois estou conseguindo virar tempos próximos aos dos líderes.”

“Estou feliz e quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também quero mandar um beijo para minha esposa e agradecer aos amigos e familiares que estão me acompanhando, tanto aqui quanto em casa. Sou de Xanxerê, Santa Catarina, uma cidade pequena, assim como o Leandro Parizoto, que também vem de lá. Para nós, do interior, estar aqui e desfrutar dessa experiência é incrível. É um aprendizado muito bacana, e esperamos mais grandes corridas ao longo deste ano”, concluiu Jeferson.

A próxima etapa da categoria acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de abril, em Interlagos.

As corridas da HB20 Cup poderão ser acompanhadas no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.