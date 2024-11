Havanna lança panetone recheado de paçoquita e doce de leite para o fim de ano com venda exclusiva em lojas do Assaí

O Assaí Atacadista e a Havanna surpreendem os clientes neste final de ano com uma novidade irresistível: o Panetone Duplo Paçoquita, uma deliciosa combinação de recheio de paçoca da marca tradicional brasileira Paçoquita com o autêntico doce de leite argentino.



O produto, que será vendido a partir de R$ 99,90, estará disponível exclusivamente nas lojas Assaí de unidades selecionadas nos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e no Distrito Federal.



Com 500g, o Panetone Duplo Paçoquita é uma edição limitada e foi pensado para os consumidores que apreciam e gostam de Paçoquita com o famoso doce de leite argentino, unindo duas paixões – brasileira e argentina – em um só produto, perfeito para as celebrações de Natal e fim de ano.



“Estamos muito felizes com essa parceria com a Havanna, uma marca que é referência em qualidade e sabor, e que agora nos traz uma novidade divertida para as celebrações de fim de ano,” explica Hellen Lima, Diretora Comercial do Assaí. “Além dos preços baixos e da variedade que já caracterizam o Assaí, esse lançamento exclusivo em nossas lojas reforça nosso compromisso de atender às necessidades e preferências dos(as) clientes para as festividades com uma experiência única e que só estará disponível nas nossas lojas”, completa a executiva.



“A parceria entre Havanna e Paçoquita trouxe um panettone que valoriza tanto a tradição quanto a inovação. Essa exclusividade no Assaí oferece aos nossos consumidores uma experiência diferenciada, com um produto único e de alta qualidade, ideal para tornar as celebrações de final de ano ainda mais especiais”, explica Camila Akutsu, gerente-geral de Marketing da Havanna Brasil.



“Esta parceria inédita e deliciosa inovação entre Paçoquita e Havana une sabores icônicos do Brasil e da Argentina. A plataforma ‘Mistura Que Dá Bom’ apresentou aos nossos consumidores collabs deliciosas presentes em diversos momentos de indulgência ao longo deste ano. Estamos orgulhosos em poder encerrar 2024 presenteando seus paladares em uma edição especial de Natal”, afirma Breno Carvalho, gerente executivo de Marketing da Santa Helena Alimentos.

Além do Panetone Duplo Paçoquita, os clientes do Assaí também encontrarão outros produtos da Havanna nas lojas Assaí como panetones de massa lisa com doce de leite (700g) e a versão de gotas de chocolate com doce de leite (700g). A parceria entre as empresas também abrange a exposição e ativação do produto, com unidades que terão estandes especiais da Havanna, onde representantes da marca oferecerão degustações gratuitas do novo panetone. Com essa parceria exclusiva, Assaí e Havanna unem forças para trazer inovação e sabor às mesas dos(as) brasileiros(as) neste fim de ano, tornando as celebrações ainda mais deliciosas e especiais.